¿Cuál es el mejor iPad para ti?

Cuando se trata de tabletas, es difícil ganarle a un iPad.

La descendencia de Apple ocupa un lugar destacado en nuestra tabla de calificaciones, ya que supera sistemáticamente a la competencia en rendimiento y calidad de visualización, y lidera el camino hacia la confiabilidad y la satisfacción de los propietarios, según los datos de las encuestas de los miembros de CR.

“Apple controla el hardware, el software, prácticamente controlan todo el ecosistema”, dice Antonette Asedillo, quien supervisa las pruebas de tabletas en nuestros laboratorios. “Entonces pueden asegurarse de que todo funcione correctamente”.

Sin embargo, elegir el modelo adecuado puede ser complicado. ¿Cuál es la diferencia entre el iPad Air y el iPad Mini, por ejemplo? ¿Y entre el iPad y el iPad Pro? ¿Y por qué los modelos en nuestras clasificaciones varían en precio de $280 a $1,150?

Si eres el tipo de persona que odia los misterios como esos, descansa tranquilo. La siguiente lista te ayudará a entender tus opciones.

Si también te gusta ahorrar dinero, aquí tienes un consejo: Cuando compres un iPad, puedes elegir de forma segura una o dos generaciones de productos anteriores. Las mejoras año tras año tienden a ser un poco más graduales de lo que son para un iPhone, dice Asedillo, y los descuentos en los precios pueden ser generosos, “especialmente cuando están tratando de deshacerse de las existencias más antiguas para dar paso a los modelos más nuevos”.

Al igual que con cualquier otro producto que probamos, desde cortadoras de césped hasta colchones, compramos las tabletas que aparecen a continuación en las tiendas minoristas para asegurarnos de obtener exactamente el mismo producto que tú, el consumidor. Probamos las tabletas en una variedad de elementos, incluyendo la facilidad de uso, la calidad de la pantalla y la rapidez con la que el modelo realiza los cálculos.

Obtener el mejor iPad depende de tus necesidades. ¿Estás buscando un modelo con velocidades de procesador increíblemente rápidas? ¿O algo lo suficientemente pequeño como para guardarlo en un bolso o mochila? ¿O quieres una pantalla grande sin pagar un precio elevado?

Aquí están los modelos ideales para esas tareas.

Mejor valor

Si tu principal preocupación es sacarle jugo a tu dinero, la mejor oferta es el iPad de sexta generación. La pantalla de 9.7 pulgadas es grande, nítida y brillante, incluso a plena luz del día. La cámara frontal graba video en alta definición (HD), lo que la hace ideal para videollamadas o para usar FaceTime. Y a pesar del precio relativamente bajo, el chip A10 Fusion de la tableta es lo suficientemente rápido para manejar no solo la navegación web básica y el consumo de medios, sino también tareas con un uso más intensivo del procesador, como los juegos en 3D.

El modelo admite los teclados Bluetooth y el accesorio Apple Pencil de primera generación, si deseas hacer trabajos más tradicionales. La batería duró 10.3 horas en nuestras pruebas de navegación web y 10.9 horas durante la reproducción de video, suficiente para soportar un vuelo de un extremo al otro del país o transatlántico. Y 30 minutos de carga le dieron 1.6 horas adicionales de tiempo de funcionamiento.

Todo esto se puede obtener por menos de $300: la versión solo para Wi-Fi se vende por $280. Si necesitas conectividad constante, el iPad de sexta generación con Wi-Fi y conectividad de datos móviles y 32 GB de almacenamiento se vende por $400.

Apple lanzó un modelo de séptima generación el 30 de septiembre. La versión básica de 32 GB con Wi-Fi se vende por $329, mientras que la versión con Wi-Fi y datos móviles se vende por $459.

Nuestros evaluadores están ocupados poniendo a prueba el nuevo iPad en este momento, por lo que todavía no tenemos una reseña oficial, pero esto es lo que debes saber. Tiene una pantalla más grande, de 10.2 pulgadas a diferencia de la pantalla de 9.7 pulgadas del iPad de sexta generación. Tiene el doble de memoria RAM, 4 GB a diferencia de los 2 GB que tiene el de sexta generación, lo que puede marcar una gran diferencia en la velocidad de una tableta.

Al igual que el iPad de sexta generación, es compatible con el Apple Pencil de primera generación. Y a diferencia del iPad de sexta generación, también es compatible con la cubierta Smart Keyboard de Apple, un teclado físico que se sujeta de forma magnética al iPad y no requiere carga ni emparejamiento Bluetooth.

Mejor rendimiento

Nuestra tableta de mayor puntaje, el iPad Pro, es una máquina de primer nivel para usuarios avanzados. Gracias a un diseño con biseles delgados y sin botón de inicio, introduce una pantalla de 11 pulgadas en un cuerpo apenas más grande que un iPad base con una pantalla de 9.7 pulgadas. Además, al igual que los iPhones más recientes, utiliza Face ID para desbloquear tu máquina.

Todo lo que hay dentro del iPad Pro es de primera línea. Con un chip Apple A12X Bionic, que la aplicación de evaluación comparativa Geekbench califica como la más rápida disponible para tabletas, es una de las pocas tabletas en el mercado adecuada para tareas que requieren un uso más intensivo del procesador, como la edición de videos o de fotos. Es el único iPad que actualmente es compatible con la segunda generación de Apple Pencil, que tiene rasgos adicionales para que el uso del lápiz táctil resulte más sencillo. También es compatible con la cubierta Smart Keyboard de Apple, lo que te permite usar un teclado físico sin necesidad de cargarlo o vincularlo a través de Bluetooth.

La duración de la batería también es impresionante. El iPad Pro ofrece 12.5 horas de navegación web y 15.6 horas de reproducción de películas. Gracias a un cambio de carga Lightning a USB-C, el iPad Pro también puede cargarse más rápido que los modelos anteriores: nuestros evaluadores descubrieron que 30 minutos de carga en un iPad Pro parcialmente agotado añadieron 3.8 horas de duración de la batería.

El iPad Pro 11 comienza en $800 por un modelo solo para W-iFi con 64 GB de almacenamiento o $950 por un modelo con Wi-Fi y conectividad de datos móviles 4G. Dicho esto, si planeas hacer trabajos gráficos o de video en los que los archivos de gran tamaño son una preocupación, es probable que desees más almacenamiento. Un iPad Pro solo para Wi-Fi con 256 GB se vende por $950, un modelo de 512 GB por $1,150 y un modelo de 1 TB por $1,350. Una versión habilitada para 4G con 256 GB se vende por $1,100, un modelo de 512 GB por $1,300 y un modelo de 1 TB por $1,500.

Para aquellos dispuestos a pagar por más espacio en la pantalla, también está el iPad Pro con una pantalla de 12.9 pulgadas, que es prácticamente idéntico en todos los demás aspectos. Comienza en $949 por una versión solo para Wi-Fi con 64 GB de almacenamiento y $1,149 por un modelo de 64 GB con Wi-Fi y conectividad de datos móviles 4G.

Para aquellos que pueden estar divididos entre rendimiento y precio, Apple tiene el iPad Air, que es más rápido que el iPad de sexta generación y tiene una pantalla más grande (10.5 pulgadas frente a 9.7 pulgadas), pero comienza en $500 por un modelo de 64 GB solo para Wi-Fi frente al precio base de $900 por el iPad Pro. Si bien eso puede ser un punto medio feliz para algunos compradores, nuestras pruebas sugieren que es mejor decidirse por el Pro o ahorrar dinero y comprar el iPad de sexta generación. Solo hay una diferencia de 1 punto en el puntaje general entre el iPad Air y el iPad básico, pero el Air cuesta casi el doble.

Mejor portabilidad

Apple actualizó el iPad Mini a mediados de 2019. La nueva tableta de 7.9 pulgadas es nuestro modelo de menos de 8 pulgadas con mejor puntaje, y gana por un amplio margen. El iPad Mini obtiene 82, mientras que su competidor más cercano, el Amazon Fire 7, obtiene 66.

Hay mucho que amar del iPad Mini. Tiene una pantalla brillante y nítida con un gran ángulo de visión, lo que significa que no necesitas mantenerlo frente a tu cara para verlo con claridad. El procesador, un chip Apple A12 Bionic, es increíblemente rápido, por lo que la navegación web o ver películas es fluida y sin tartamudeos. También significa que el iPad Mini puede ser compatible con algunas de las innovaciones más recientes de Apple, como las aplicaciones de realidad aumentada.

La duración de la batería también es impresionante. Nuestros evaluadores registraron 10.1 horas para la navegación web y 9.3 horas para la reproducción de películas.

El tamaño más pequeño y el peso más liviano (solo 0.7 libras frente a 1 libra para el iPad Pro y el iPad de 9.7 pulgadas) también hacen que sea más fácil sostenerlo durante períodos prolongados.

