Adelantan que exalcalde millonario de Nueva York entraría en carrera presidencial contra Trump

Michael Bloomberg había rechazado previamente concurrir a las elecciones 2020

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, entre a competir a las primarias demócratas de 2020 en Alabama, según han hecho público varios medios este jueves.

El multimillonario neoyorquino dijo en mayo que descartaba concurrir a las elecciones presidenciales de 2020 pero The New York Times lanzó recientemente que Bloomberg lleva semanas sopesando su posible candidatura. Aunque el diario dejó claro que el exalcalde no ha tomado una decisión final, un vocero suyo le dijo a CNN este jueves que “es de esperar” que el hombre se presente a las primarias de Alabama.

De acuerdo al Times, un equipo de Bloomberg se ha dirigido a Alabama para recoger allí las firmas necesarias para las primarias. Aunque las primarias de Alabama no es una de las primeras, la fecha límite que tiene el candidato para presentarse es, según el diario neoyorquino, este viernes.

