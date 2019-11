Arma escena de celos a su novio por darle like a una foto de Danna Paola en Instagram

Una chica no toleró que su pareja le diera "me gusta" a la imagen publicada por la actriz, lo que desató una serie de reclamos que se volvieron virales

Una de las jóvenes actrices mexicanas más importantes y populares en este momento es Danna Paola, la cual ha cautivado tanto al público nacional como internacional con su papel de “Lu” en la serie de Netflix “Elite”.

Además, Danna Paola puede presumir ser una de las celebridades más influyentes de México; tan solo en Instagram cuenta con 13.6 millones de seguidores. En esta red social suele compartir fotos y videos tanto de su trabajo como de momentos íntimos y personales.

Justamente, hace unos días, publicó esta fotografía que ella tituló como “Pero pusieron la canción”, la cual hizo que recibiera más de un millón de likes, así como cientos de comentarios de fans que exaltaron su belleza.

Pero Danna Paola nunca se imaginó que esta foto sería causal de un pleito de pareja.

Resulta ser que una usuaria de Instagram le reclamó a su novio el que le diera “me gusta” a la imagen. “¿Por qué le diste like a Danna?”, escribió la celosa chica.

El chico no se quedó callado y le respondió a su pareja, la cual muy molesta, le envió el siguiente mensaje: “Por qué le diste like a Danna Paola, no mam**, ella no sabe que existes, pero yo sí y te la voy a hacer de pe**o”.

La situación fue muy comentada en otras redes sociales, a tal grado que se hizo viral.