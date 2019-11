Golpeada con bate de béisbol por chico que conoció en Tinder

La víctima y su atacante llevaban hablando más de un mes por internet y en ningún momento mostró signos de ser violento

Emily Harvey, originaria de Loughborough, en el Reino Unido, fue golpeada con un bate de béisbol, una sartén y una tubería antes de ser estrangulada. Todo sucedió en la casa del presunto asesino, un chico de 17 años que conoció en una aplicación de citas.

El atacante de 17 años, que no puede ser nombrado por razones legales, golpeó a la joven violentamente y después la hasta que se desmayó, según informa informa Leicestershire Mercury.

En la corte se escucharon las declaraciones que describen el prolongado y sádico ataque del joven, que además tomó fotografías de Emily, aterrorizada y encogida en su sofá, y las compartió con un amigo y su medio hermano.

La víctima salvó la vida porque, luego de desmayarse, logró despertar y corrió hasta la casa de un vecino y pidió ayuda.

Al recordar su terrible experiencia, Emily explicó que le golpeó con un bate de baseball y también con la parte posterior de la sartén. Cuando su atacante comenzó a estrangularla, pudo sentir que perdía el conocimiento.

“En ese momento, pensé: esto es todo. Me va a matar “, recuerda.

Cuando despertó, Emily no tenía idea de cuánto tiempo había perdido el conocimiento, pero al despertar trató de defenderse y huir. Él lo acusa de que ella quería apuñalarlo.

Había conocido a su atacante a través de una aplicación de citas, donde estuvieron charlando y se bromearon antes de aceptar quedar en su apartamento.

“Nos pusimos a charlar y él parecía realmente agradable. Era divertido y dijo que le gustaba. Charlamos durante aproximadamente un mes. También nos enviamos mensajes en Snapchat.. Me pidió que fuera a su encuentro y me dijo que pagaría el taxi.

Sentí que lo conocía, así que acepté ir. Al principio fue encantador. Fue divertido, pero luego todo cambió. Dañó mi teléfono para que no pudiera contactar a nadie. Luego me atacó. Realmente pensé que me iba a matar allí en su departamento“, dijo la víctima según el medio itado.

Entre tanto horror, Emily está tratando de encontrar algo de normalidad en su vida a raíz del ataque. Aunque afirma que no tiene pesadillas, se ha vuelto mucho más retraída y solitaria.