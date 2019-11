¡Nuevo berrinche! Gareth Bale se fue del estadio antes de que terminara el partido contra el Galatasaray

El galés se marchó 10 minutos antes de que el árbitro pitara el final del duelo de Champions League

La relación de Gareth Bale con el Real Madrid está cada vez más fracturada, así lo demuestra la actitud del jugador, quien ayer salió del estadio 10 minutos antes de que se silbara el final del encuentro de Champions League que disputó su club contra el Galatasaray.

Cabe mencionar que el delantero galés no fue considerado por Zinedine Zidane para participar en el encuentro, tal vez eso pueda explicar su molestia, mas no justificarla, ya que no es bien visto que haya dejado a sus compañeros siendo parte del equipo.

Lejos se ve aquel 16 de abril de 2014 en el que Gareth Bale conquistó a la afición del Madrid con ese maratónico gol que les diera la Copa del Rey ante el Barcelona. Ayer el galés se fue antes de terminar el juego en Champions recibiendo gritos de 'Vete a jugar golf, cab…' 🤷‍♂️ pic.twitter.com/uuZkocq5uw — MedioTiempo (@mediotiempo) November 7, 2019

Este gesto de poca solidaridad no pasó desapercibido por los aficionados del conjunto blanco, quienes al verlo salir temprano lo increparon y le gritaron consignas como “vete a jugar golf, cabrón”, mientras el futbolista conducía su vehículo.