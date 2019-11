Texas: Agarró a cintarazos a su hijo en las instalaciones de la escuela y todo fue grabado en video

El niño llorando, es forzado a pedirle disculpas a una mujer que aparentemente es su maestra mientras que recibe cintarazos

BEAUMONT- Una investigación se encuentra en marcha luego de que apareció un video en You Tube y Facebook donde se puede observar a una mujer golpeando a un niño con un cinto en las instalaciones de la escuela primaria Homer Drive.

El video ya se ha reproducido un poco más de medio millón de veces en las diferentes redes sociales y ha captado la atención de las autoridades.

El video ha sido removido de You Tube y Facebook. No estamos mostrando el video porque no se han entablado cargos y porque se encuentra involucrado un menor.

En las imágenes se puede observar a una madre buscando a su hijo. Cuando finalmente lo encuentra en el exterior de la cafetería lo comienza a jalonear del cuello y se lleva al patio de la escuela.

En el video se puede ver como golpea al pequeño varias veces con un cinto. El niño llorando, es forzado a pedirle disculpas a una mujer que aparentemente es su maestra mientras que recibe cintarazos.

Mientras le pega al niño le grita maldiciones. La mujer y una amiga se pueden ver en el video y que portan permisos para poder estar en las instalaciones.

El Distrito Escolar de Beaumont fue notificado y en un comunicado dijeron que el caso se encuentra bajo investigaciones y que las autoridades correspondientes han sido contactadas.

La directora de la primaria dijo que no se tolera este tipo de comportamiento de padres, maestros, o estudiantes y que el caso será investigado.

Video: Digno de un corrido, madre e hijo querían contrabandear miles de dólares usando “tamalitos”