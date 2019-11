“Qué desagradable”: Niurka critica el tratamiento estético al que se sometió Ninel Conde

La cubana aseguró que no está de acuerdo en que una mujer altere su belleza natural de una forma tan agresiva

Hace unos días, Ninel Conde se sometió a un tratamiento estético de Botox, mismo que fue expuesto por el doctor Garo Kassabian.

El médico publicó en su cuenta de Instagram tres videos donde se puede ver cómo inyecta la famosa toxina en el rostro del “Bombón Asesino”.

Aunque los clips fueron eliminados del perfil del cirujano plástico, estos se viralizaron rápidamente, provocando el rechazo de los admiradores de la cantante y algunas críticas por parte de sus colegas del medio artístico.

Es así como Niurka, una de las eternas rivales de Ninel, reaccionó ante las cámaras del programa “Hoy” cuando se le cuestionó qué opinaba sobre los tratamientos de rejuvenecimiento a los que se someten algunas famosas para lucir un rostro joven.

Con un rostro de rechazo absoluto, la cubana aseguró que no está de acuerdo en que una mujer tan joven como lo es Ninel, tenga que alterar su naturaleza.

“Oh my god! No no, qué desagradable. Esto que yo acabo de ver, Dios me libre me ampare y me favorezca, no Dios mío. Es una invasión es una agresión y una negación a lo que la vida te dio de manera natural”, expresó la vedette.