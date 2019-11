Conoce a la octogenaria de Nuevo León rumbo al Grammy Latino

Irma Silva está emocionada por la nominación en la categoría de música regional norteña

Lo que comenzó como un tierno agradecimiento de un nieto a su abuela —ambos cantantes natos— asombrosamente se convirtió en una celebración inimaginable al ser nominados para los

Latin Grammy 2019.

Jorge Loayzat, miembro del grupo norteño Buyuchek, dijo que en su familia siempre ha habido cantantes y músicos, quienes han aprendido el arte por sí solos.

“Somos músicos de oído. No estudiamos música ni nada de eso”, contó el nativo de Nuevo León, México. “Y siempre mientras tocábamos, mi abuela estaba a un ladito diciéndonos cuando nos desafinábamos”.

Fue ese gran apoyo que les dio Irma G. Silva, de 81 años —o “la abuela” como ya todos la conocen— lo que motivó a Loayzat a grabarle un disco donde ella fuera la cantante principal.

“Les dije a mis compañeros del grupo que me ayudaran y puse mis ahorros para grabarle el disco”, recordó.

“Nunca fue con el sentido de querer hacernos famosos ni nada de eso. Al principio solo era un agradecimiento”.

Sueño hecho realidad

“La abuela” dijo que desde muy pequeña le gustó la música y tenía tan buena voz que en la primaria cada que había un evento especial la ponían a cantar.

“A mis maestros les gustaba cómo cantaba y me pasaban al frente”, recordó Silva.

Sin embargo, el crecer en un ambiente de machismo y pobreza en su natal pueblo General Terán, no le ayudó a lograr hacer realidad su sueño en la música.

Se casó y se dedicó a su esposo y cinco hijos. Por muchos años fue costurera y en su trabajo le gustaba tener su radio a un lado mientras realizaba sus labores de modista.

No obstante, su buen oído para la música nunca le fallaba y cuando su nieto comenzó a involucrarse en la música ella disfrutaba escucharlo junto a los demás miembros de Buyuchek para ayudarlos a mejorar.

Como regalo de su 80 aniversario, Buyuchek le propuso la idea de grabar una de sus canciones favoritas y ella no lo podía creer.

“No me lo esperaba porque yo ya no tengo edad para eso”, dijo Silva. “Pero esas canciones como ‘La Pajarera’ me gustan y me recuerdan a mi papá”.

En 2018, un poco escéptica pero emocionada, se decidió a grabar su primer disco titulado “Buyuchek y La Abuela Irma Silva”, algo que pensaron se quedaría solo como un regalo a la abuela por su cumpleaños.

No obstante, Miguel Cienfuegos —acordeonista del grupo— fue quien propuso experimentar en las redes sociales.

“Hicimos un video en Facebook donde les dijimos a los fans que nos ayudaran a las 100,000 reproducciones”, contó.

Para su asombro el número fue sobrepasado en menos de medio día bajo el hashtag #elretodelaabuela.

Esto motivó al grupo a lanzar profesionalmente a la artista octogenaria como vocalista del grupo Buyuchek con un disco titulado “Las canciones de la abuela”.

También grabaron un DVD en la “Hacienda El Granjenal” donde Silva vivió por más de 50 años.

Llega la nominación

Hace unos días el grupo recibió la noticia de que han sido nominados para los Latin Grammys en la categoría de música regional norteña donde competirán con los grupos Bronco, Intocable y Calibre 50.

Silva dijo que, pese a no saber inicialmente la magnitud de estos premios, se sintió muy contenta de ser nominada.

“No me lo esperaba… Yo me sentí muy contenta”, confesó a La Opinión.

Loayzat dijo que cuando comenzaron el proyecto, la abuela se ponía muy tímida pero que ya se ha ido adaptando con el tiempo.

Silva cuenta que a finales de 2018, y en medio del proyecto, su hijo mayor falleció de cáncer, a los 59 años. Esto la deprimió tanto al punto que ya no se sentía con fuerzas de seguir adelante.

“Pero ya no me podía echar para atrás y el doctor me decía que esto me iba a ayudar”, recordó.

Y no se equivocó. Silva reconoce que la música le ha ayudado a sobreponerse al fallecimiento de su hijo.

“El 14 de noviembre que es la fecha [de los Latin Grammy] y mi hijo cumple un año de fallecido”, contó Silva aseverando que ha sido una coincidencia muy agradable.

Loayzat dijo que espera que este disco sea una llamada de atención para muchos jóvenes que todavía tienen a sus abuelos en vida.

“Esta fue una manera tan desinteresada y noble de tener algo de la abuela. Un buen regalo para cuando nos falte”, indicó y aseguró que ahora Silva se ha convertido en la abuela de todo el norte de México.

“Así que hay abuela para rato”, aseveró el joven cantante con entusiasmo. Los Grammy Latinos se llevarán a cabo el jueves 14 de noviembre en Las Vegas, Nevada..