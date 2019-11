Video: Frida Sofía confirma altercado con Chiquis Rivera y todo lo que ésta le gritó

Las cosas se pusieron tensas entre las dos

Frida Sofía y Chiquis Rivera tuvieron un encontronazo tras los Premios de la Radio 2019. Las dos famosas asistieron al evento en Dallas y salieron de pleito.

Según fue porque Rivera defendió a Lupe Esparza del Grupo Bronco después de que Frida supuestamente insultara al cantante.

“Qué noticia tan pen***. ¿Cómo me voy a estar peleando por que es que insultar al señor del Bronco o no se que?”, dijo la hija de Alejandra Guzmán. “Sorry, no sabía quien era en realidad pero nunca lo traté mal ni nada”.

“Pero, esa vieja no creo que lo estaba defendiendo nada más gritándome ‘little fu**ing bitch’ o no se que… perrita y todavía me hace así”, continuó Frida señalando con las manos de como la retaba Chiquis. “Pero [lo hacía] detrás de todos sus criados y les digo criados porque le dice amiguitos. Sus amiguitos son sus criados entonces que chingón esconderte… pocos huevos”.

“Deja lo que subiste ayer. Y cuando te vuelva a ver, haber si podemos hablar, ¿no?” concluyó.