A sus 61 años, Sharon Stone recreó la famosa escena de ‘Basic Instinct’

La actriz recibió el premio a Mujer del Año por parte de la revista masculina GQ

Sharon Stone lo hizo de nuevo, pero diferente. La actriz recibió este fin de semana el premio a Mujer del Año por parte de la revista masculina GQ, en Berlín, Alemania, y recreó la escena de ‘Basic Instinct’ con la que llamó la atención de Hollywood en los 90. Frente al auditorio que la miraba expectante, terminó dando un discurso en el que dejó claro qué sintió en el momento de la filmación y dio un mensaje de empoderamiento.

En el marco de los premios de esta revista, Stone -tras recibir un galardón con el cual la homenajearon-, pidió una silla para sentarse sola en medio del escenario. Desde allí, comenzó a hablarle a los presentes de la escena que le cambió la vida, pues su papel como Catherine Tramell le valió una nominación a un Globo de Oro y el reconocimiento mundial.

Recordemos que en el film que protagonizó junto a Michael Douglas en 1992, el personaje de Stone era una acusada de asesinato que a la hora de ser interrogada por los detectives se cruzaba de piernas varias veces, con una actitud muy provocadora.

“Hace algunos años, antes de que se nos permitiera ser quienes somos en nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada en un estudio cuando mi director me dijo: ‘¿Me puedes pasar tu ropa interior?, porque la estamos viendo en la escena y no debería verse Pero no veremos nada’. Y yo dije: ´Sí, claro´. No sabía que este momento cambiaría mi vida“, relató Stone al hacer referencia a Paul Verhoeven, quien dirigió la película.

Fue entonces que le pidió al público que imitara sus movimientos. “Lo que me gustaría que hicieran es que pongan los pies en el piso como lo estoy haciendo yo, todos ustedes, y así quiero que se unan a mí en el momento que cambió mi vida. Listo, rodando”.

Stone cruzó las piernas y el público, entre risas, la imitó. “¿Se sienten empoderados? Puede ser que no. Hagámoslo de nuevo”, dijo y cruzó nuevamente las piernas y se quedó mirando a la audiencia que ya estaba en silencio.

Mira aquí el video completo

“Cada uno de ustedes tendrá un momento como el que tuve yo, un momento que cambiará sus vidas, pueden darse cuenta de que está pasando o puede que no. Pero lo tendrán si es que ya no lo tuvieron y van a ser responsables por él (…) Y la gente les hará preguntas muy difíciles, si aún no se las han hecho. Así que, el momento de decidir quiénes son, es ahora. Y el tiempo en el que tengan que decidir qué van a hacer con la parte más tierna, salvaje, hermosa, apasionada e importante de ustedes mismos, es ahora.

¿Qué van a hacer con ella? Yo les digo que hice con la mía: yo la respeté”, dijo y volvió a cruzar las piernas.

“Y les digo que todos ustedes hagan lo mismo porque todos tenemos el derecho de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos tener y nadie tiene el derecho de sacarnos ese derecho. Deben presentarse a sí mismos de forma que los respeten de manera gentil y amada”, explicó.