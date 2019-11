Con odio jarocho: Hugo Sánchez recomienda a La Volpe que trabaje de jardinero

El 'Pentapichichi' lamentó la etapa en la que La Volpe fue su técnico

Cada fracaso de Ricardo Antonio La Volpe siempre generará júbilo y gozo en Hugo Sánchez, y luego de que el argentino fue destituido como técnico de Toluca, el ‘Pentapichichi’ aprovechó para criticarlo de una forma sarcástica en el show de televisión en el que participa en la cadena ESPN.

Al ser cuestionado sobre el desempeño de La Volpe, Hugo Sánchez respondió en tono de burla y aseguró que su profesión ideal no era la de ser estratega: “Hay unos vecinos en el sur de la CDMX que me están diciendo si conozco a algún jardinero pars que trabaje, que vaya allí un ratito. O si no que forme jugadores en Argentina”.

"Ahí está, que trabaje (de jardinero)… o que forme jugadores en Argentina". – @hugosanchez_9 le manda un mensaje a Ricardo La Volpe.

🔥 ¡En Vivo! 🔥

pic.twitter.com/4RlU2gHxRM — Futbol Picante (@futpicante) November 12, 2019

En más de una ocasión, Hugo Sánchez ha mostrado su animadversión hacia La Volpe, a quien tuvo como estratega en el Atlante hace casi tres décadas y también habló al respecto “Lo tuve de entrenador y fue la peor pesadilla que he tenido en mi vida, pero aprendí a cómo no debe de ser uno como técnico”.

Lejos de bajar los decibeles, Hugo Sánchez siguió con las fuertes críticas hacia La Volpe y recordó cuando lo tuvo como entrenador.

Hugo, quien fue bicampeón como técnico de Pumas en la década pasada, ha repetido en innumerables ocasiones que debe haber técnicos dirigiendo en la Liga MX, así como en la Selección Mexicana de Futbol.