Presidente del Barcelona asegura que la era post-Messi ya está en construcción

Han surgido preguntas sobre el futuro del superastro argentino y Josep Bartomeu intenta calmar las ansias

Cuando se empieza a elevar la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi en el FC Barcelona, el crack argentino recurre a su magia y, como lo hizo el fin de semana con tres goles, tranquiliza las dudas y las angustias de los millones de seguidores blaugranas.

Pero lo que es una realidad es que el gran Messi tiene 32 años de edad, en pleno “segundo tiempo” de su maravillosa carrera en el fútbol.

En una entrevista de la agencia The Associated Press, el presidente del FC Barcelona, Josep Bartomeu, dijo que en el club catalán ya se están preparando para cuando no cuenten más con el legendario Messi.

“En las siguientes dos o tres temporadas nuestro líder continuará siendo Leo Messi”, le dijo Bartomeu a AP en el Camp Nou. “Pero es cierto que hay otros jugadores jóvenes que están en camino. Jugadores que vienen del extranjero, pero también jugadores que vienen de La Masía. Y estamos muy contentos porque estamos preparando esta era post-Messi”.

Messi logró el sábado contra el Celta su “hat-trick” número 34 en La Liga. De acuerdo con datos de ESPN, el argentino empató en esa categoría a Cristiano Ronaldo con el récord del circuito.

El cuatro veces campeón de la Liga de Campeones y seis veces ganador del Balón de Oro/Jugador del Año de la FIFA tiene contrato hasta 2021, y el directivo dijo que su principal objetivo en la mencionada transición será asegurarse de que Messi se retire con la playera azulgrana, y que incluso una vez retirado, siga ligado al club.

“Yo siempre hago la comparación con Pelé”, continuó Bartomeu en la charla con AP. “Pelé fue un hombre de un solo club (Santos de Brasil)… Y no tengo dudas de que luego que Messi finalice su carrera como futbolista, seguirá ligado a este club por el resto de su vida”.