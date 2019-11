Tocó fondo “comiendo cosas podridas, durmiendo en el suelo”: Así fue la adicción a las drogas de Julio César Chávez

El Gran Campeón Mexicano habló sobre el infierno que vivió y cómo salió de él

Para nadie es un secreto que Julio César Chávez tuvo serios problemas con las drogas, pero nunca antes había revelado tan a detalle el infierno que vivió en esa etapa de su vida como lo hizo ahora.

“Fue muy duro todo lo que viví. Duré 15 años drogándome y hoy, gracias a dios tengo clínicas, pude salir de eso y hemos podido ayudar a mucha gente que tiene el mismo problema que yo tuve. Ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio y con mi motivación ha salido mucha gente adelante”, relató el pugilista mexicano en entrevista para un programa de TUDN.

Hoy en día, el César del Boxeo lleva 10 años limpio, sin embargo, no fue nada sencillo apartarse de las drogas, sobre todo al principio, cuando vivió 4 meses de terror según lo que él mismo contó.

“Siempre me engañé a mi mismo y hubo mucha gente que me quiso ayudar y nunca lo acepté. Así somos los adictos y nunca pude salir solo de mis adicciones. En la clínica me hacía tonto y quería salir a drogarme de nuevo. Pasé los 4 meses más horribles de mi vida, comiendo cosas podridas, durmiendo en el suelo“.

Finalmente, Chávez compartió una reflexión en la que señala que en esos momentos tan complicados de nada le sirvió y que ,incluso, de cierta forma le perjudicó el no saber manejar la fama, el éxito y el dinero que tanto anhelo tener desde niño.

“Fue complicado, porque como todo joven pobre, soñaba con tener todo, carros, millones de dólares, mansiones y cuando lo tuve a manos llenas, no sé qué me pasó, tenía todo y me sentía solo”, sentenció.