Yoga en casa…🧘🏼‍♀️🤸‍♂️inténtalo una y otra vez,conserva el equilibrio en la vida ante cualquier circunstancia.🙌🙏ayuda a fortalecer tu abdomen, tiene efecto positivo en sistema cardiovascular, endocrino, linfático y nervioso. #mentesaludable #cuerposano