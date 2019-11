5 servicios de streaming –como Netflix– que son completamente GRATIS

Puedes disfrutar de muchos servicios de streaming sin necesidad de gastar nada

Al parecer, cada estudio de televisión y compañía grande está lanzando su propia plataforma de streaming, y es que cada vez hay más opciones de este servicio como Disney Plus, Netflix, Amazon y Apple TV Plus.

Lo malo, es que tienes que pagar para acceder a todos ellos. Lo bueno, es que hay otras opciones que también puedes disfrutar, pero sin gastar un solo centavo.

A continuación, te compartimos cinco de ellos.

Para entrar a esta plataforma deberás abrir una cuenta de Amazon. Una de las películas más populares que puedes encontrar aquí es ‘Drive’, estelarizada por Ryan Gosling, y ‘Paddington’. También está la serie de ciencia ficción ‘Fringe’, de acuerdo con Wired.

Esta plataforma te ofrece miles de películas y series con publicidad y no te pide que te registres para comenzar a ver su contenido. Ellos tienen una categoría especial llamada “Not on Netflix“, donde hay producciones que no está en ese servicio de streaming.

Algunas de las películas que puedes encontrar son ‘Ronin’, ‘Melancholia’ y ‘The Host’.

Lo que hace a este servicio diferente a los demás es que ofrece diferentes canales de televisión, como CNN y Fox Sports, además de otros donde puedes ver programas como Dr. Who, Antiques Roadshow y The Hills.

Es como una biblioteca en donde puedes encontrar películas, programas de televisión, audiolibros, cómics y música. Puedes encontrar títulos como Ella Enchanted, Charlotte’s Web, 13 Going on 30, y Bagger Vance, según Collider.

Quizás el único inconveniente es que tienes que tener una tarjeta de biblioteca para usar el sitio.

Es el servicio de alquiler de películas de Walmart, pero también tiene contenido que puedes ver totalmente gratis. Una de las películas que puedes encontrar es ‘Snakes on a Plane’ y actualmente está produciendo un drama de ciencia ficción llamado ‘Albedo’, protagonizado por Evangeline Lilly.

