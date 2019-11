Hemorroides: el duro padecimiento por el que Marco Antonio Regil se volvió vegano

Apoya a Eugenio Derbez en su mismo estilo de vida

Hace algunos días Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales un video en el que aseguraba que es muy malo tomar leche animal, hecho por el cual fue severamente criticado, pero para Marco Antonio Regil las declaraciones del humorista están llenas de buenas intenciones, pues desde hace años aboga por sus derechos.

Al término de una conferencia que ofreció, el conductor aseguró que apoya de manera incondicional al comediante y recuerda que hace algunos años se lo llevó a comer a un par de lugares que servían comida vegetariana y ahí ambos conversaron acerca de sus intenciones de participar en campañas en contra del maltrato animal.

“Yo fui el primero que empezó a hablar en Facebook de los derechos de los animales y me acuerdo que me llovían todo tipo de comentarios. Lo que está pasándole a Eugenio no es nada comparado con lo que me pasaba a mí y lo felicito por hacer la campaña y dar su postura. Recuerdo que lo llevé a unos restaurantes veganos en Los Ángeles y yo pedía que ojalá y se volviera vegano por cómo pensaba“, dijo Marco.

El conductor, quien desde hace varios años es vegano, reveló que esta conversión tuvo lugar luego de que a finales de los 90 fuera diagnosticado con hemorroides y operado de emergencia en medio de las grabaciones del programa “Atínale Al Precio” y señaló que su mala alimentación fue lo que desencadenó este problema en su salud.