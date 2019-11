Adhara, la niña genio mexicana con un coeficiente superior al de Einstein y Hawking

La menor desea estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona

MÉXICO – Adhara Maite Pérez Sánchez es una niña mexicana de apenas ocho años que tiene un coeficiente intelectual mayor que Albert Einstein y Stephen Hawking.

A su corta edad, la menor estudia dos carreras universitarias en línea: Ingeniería industrial en Matemáticas e Ingeniería Industrial en Sistemas, de acuerdo a lo publicado por el portal Tec Review, del Tecnológico de Monterrey.

De acuerdo a la publicación, Adhara cuenta con un IQ de 162, lo que representa dos puntos más que Albert Einstein y Stephen Hawking.

Aunque ahora disfruta cada momento, no todo ha sido fácil para ella y su familia.

A los tres años le diagnosticaron el síndrome de Asperger, cuestión que le trajo muchos dolores de cabeza, ya que comenzó a tener problemas con sus profesores y por si fuera poco, fue víctima de bullying por parte de sus compañeros de escuela.

Naneli Sánchez, mamá de Adhara recuerda que fueron momentos muy difíciles, ya que mientras los profesores se quejaban de su hija, ella no tenía duda de las capacidades intelectuales de la menor, principalmente en matemáticas y algebra.

Por eso no daba crédito a las múltiples quejas de los profesores.

“Me mandaban recados que se quedaba dormida, que no lo echaba ganas”, dijo Sánchez.

La pequeña Adhara Pérez es una niña prodigio orgullosamente mexicana que nos dejó impresionados a todos en @cddelasideas. A sus 8 años ya estudia una carrera en Ingeniería Industrial y su más grande sueño es ser científica y convertirse en una astronauta para trabajar en la NASA. pic.twitter.com/zrjHm1rIjn — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 11, 2019

“En una firma de boletas vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y ya empezaron así: ‘¡Rara, rara!’, y le comenzaron a pegar en la casita. Entonces yo dije, no quiero que sufra. Y ella me decía que no quería ir a la escuela, y cayó en una depresión muy fuerte”, recordó Naneli Sánchez.

El camino no ha sido fácil, ya que su mamá la llevó a terapias, pero después el psiquiatra le recomendó llevar a la niña al Centro de Atención al Talento (CEDAT), ya que veía en la menor un potencial muy grande.

A su corta edad ya se sabía la tabla periódica. A los cinco años terminó la primaria, a los seis y medio, la secundaria. A los ocho, concluyó el bachillerato y ahora estudia dos carreras universitarias en línea.

Pero las ambiciones académicas de la menor no quedan ahí, ya que desea estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona, por lo que su mamá, comentó al diario Milenio, que en dos años piensa llevarla a Estados Unidos para que haga un examen de admisión al centro educativo.

A sus ocho años ya tiene en su curriculum la autoría del libro “No te rindas, su participación”, y varios cursos en el Instituto Astronomía en UNAM sobre ondas gravitacionales y astronomía observacional, entre otros logros.

Además de ha presentado en diversos eventos sobre ciencia.