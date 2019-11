¡Busca revancha! Thierry Henry regresa a la MLS, ahora como DT con el Montreal Impact

El francés firmó por dos años con opción a uno más

El ex jugador francés, Thierry Henry, volverá a la MLS, pero esta vez como DT del Montreal Impact, club con el que buscará tomar revancha en la liga y ganar el título que no logró conseguir con el New York Red Bulls.

“Henry firmó un acuerdo de dos años, con una opción para 2022”, escribió el club en un comunicado que divulgó a través de redes sociales.

A sus 42 años, el ex delantero campeón del mundo con Francia en 1998, se convirtió en el DT número 7 en la historia del club, sustituyendo al colombiano Wilmer Cabrera, que asumió el cargo de forma interina durante dos meses, tras la marcha en agosto del técnico francés Rémi Garde, que había llegado al club de Montreal en noviembre de 2017.

Henry llega al equipo luego de tener su primera experiencia como estratega en el AS Monaco de la Ligue 1.

“Es un honor convertirme en el entrenador del Impact de Montreal y volver a la MLS“, dijo Henry al respecto. “Es una liga que conozco bien y donde pasé muy buenos momentos“, sentenció el francés.