Gaby Moreno viene a LA con su disco ‘Spangled!’ ‘desnudo’

La cantante presenta en un formato acústico su más nuevo disco, que fue producido por Van Dyke Parks

Entre Gaby Moreno y Van Dyke Parks hubo un amor a primera vista. O más bien, a primer oído.

Es que cuando la intérprete guatemalteca afincada en Estados Unidos y el productor musical se conocieron, no dudaron ni un poquito en colaborar algún día en un disco.

Esto sucedió hace diez años, pero es hasta ahora cuando ambos pudieron concretar “Spangled!”, un álbum en inglés, español y portugués, que incluye temas de distintas partes del continente americano, todos con arreglos de orquesta sinfónica.

“Soy admiradora de su trabajo”, dijo Moreno sobre el veterano productor, que ha colaborado en álbumes de luminarias como U2, Ringo Starr y Grizzly Bear. “Cuando nos conocimos hablamos de toda esta música de Latinoamérica, y así fue como nació este proyecto”.

Actualmente Moreno se encuentra de gira promoviendo este material, pero en un formato más acústico y “desnudo”, como ella lo define.

“En estos conciertos le quitamos [a las canciones] todas esas capas de música y arreglos y regresamos a lo más básico”, dijo la intérprete, que llegará el sábado a The Sanctuary At Pico Union para actuar en Roots Rising!, un show en el que también participan los cantantes Matt Andersen y Liz Vice. “[El disco] tiene una fuerza muy grande en vivo”.

Esta gira, en la que Moreno se presenta con su guitarra, recorre locales de la costa oeste, e inicia luego de un recorrido de dos meses por varios países de Europa.

De todos lo cortes del disco, la artista dice que el que más le gusta como suena es “Alma llanera”, la que se considera el segundo himno nacional de Venezuela.

“Porque suena distinto de todas las versiones que se han grabado”, dijo. “Es brillante el arreglo que le hizo Van Dyke”.

El disco también marca la primera vez que Moreno canta en portugués, una lengua que no domina pero que no pudo dejar fuera debido a que el disco está dedicado a todo el continente.

Luego de esta gira, entre los planes de la cantante está explorar otras ramas de la música, específicamente la producción, algo que ya ha hecho para dos artistas de su país. Este es un campo en el que considera que muy pocas han destacado, y no precisamente porque no puedan o no sepan hacerlo.

“Muchos artistas se van [a producir] automáticamente con hombres, no sé por qué pero espero que cambie”, dijo. “A mí, si no me llega la oportunidad, nunca hubiera pensado que soy buena para eso”.

Y tampoco quita el dedo del renglón de sus primeros amores: el teatro musical y la actuación, dos disciplinas que ya ha practicado pero que ha tenido que dejar de lado debido a su carrera como solista, que se dio a conocer masivamente luego del tema “Fuiste tú” que grabó junto a Ricardo Arjona en 2013.

En detalle

Qué: Gaby Moreno, Matt Andersen y Liz Vice en Roots Rising!

Cuándo: sábado, 8:30 pm

Dónde: The Sanctuary at Pico Union, 1153 Valencia St., Los Angeles

Cómo: boletos $25; informes (213) 915-0084 y picounionproject.org