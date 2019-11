Lili Estefan y Thalía casi se comen un centro de mesa

Este par de famosas hacen de las suyas cuando andan juntas

Las mejores amigas famosas Lili Estefan y Thalía volvieron a pasar un buen rato juntas. En plena gala de Persona del Año del Latin Grammy 2019 ambas estaban a punto de comer el postre cuando se percataron que, en vez de morder el dulce en cuestión, iban a comer el centro de mesa que era en forma de guitarra. Menos mal que una le avisó a la otra que no era comestible. Como era de esperarse, las risas no pararon. Se ve que este par no para de reír cuando se juntan.

Aquí les dejamos el divertido momento.