Los eventos que no te puedes perder

Con un ambiente navideño en varios puntos de la ciudad angelina se realizan desde conciertos imperdibles así como festivales para grandes y chicos

Jueves 14

Navidad en Santa Monica

El centro de Santa Monica ya está listo para recibir a los visitantes a las diversas actividades que organiza esta ciudad en la temporada navideña. Entre los eventos que estarán disponibles para toda la familia están la visita de Santa, la pista de hielo, decoración con miles de luces en el Third Street Promenade y el encendido del árbol navideño. La pista está abierta hasta el 20 de enero. Para horarios y precios de cada una de las actividades visitar downtownsm.com.

Autos de película

Para celebrar el estreno esta semana de la cinta “Ford v Ferrari”, el museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) ofrece a los visitantes la oportunidad de ver y aprender acerca de cinco vehículos que están desplegados en este museo y que aparecen en la cinta, incluyendo un Ferrari 250 GT SWB SEFAC de 1961, un Ferrari 625/250 Testa Rossa de 1957 y un Shelby Cobra, todos parte de la exhibición “Winning Numbers”. El filme cuenta la historia de la victoria de Ford en la carrera de 24 horas de Enzo Ferrari en el Le Mans de Francia en 1966. Lunes a viernes 10 am a 5 pm y fines de semana 10 am a 6 pm. Boletos $11 a $16. Informes (323) 964-6331 y petersen.org.

Viernes 15

Luces en el zoológico

El libro iluminado más grande del mundo, Santa Claus, bebidas calientitas, linternas chinas y muchas luces en forma de animales es algo de lo que presenta este año el L.A. Zoo Lights, que se celebra por sexto año en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles). Además de todas estas atracciones, el evento incluye un show de laser en agua, un túnel con luces de 225 pies de largo y varias experiencias interactivas. Hasta el 5 de enero de 6 a 10 pm. Boletos $11.95 a $16.95. Informes (323) 644-4200 y lazoolights.org.

Sábado 16

Ópera reinventada

La ópera nunca había sido tan divertida como la versión de The Magic Flute que presenta la LA Opera en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Se trata de una celebración en la que el amor conquista todo. La flauta mágica transporta a los asistentes a un mundo encantado en el que el bien lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Con interacciones entre los intérpretes y animación con personajes dibujados a mano. En alemán con supertítulos en inglés. Sábado 7:30 pm; y luego habrá cinco presentaciones más que concluyen el 15 de diciembre. Boletos $24 a $384. Informes (213) 972-8001 y laopera.org.

Concierto KLOVE

Artistas como Enrique Iglesias, Ricardo Montaner, Pitbull, Juanes y Jesse y Joy actuarán en el concierto K-LOVE Live, que tendrá lugar en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Este evento es parte de la serie musical Uforia, que lleva a los escenarios de varias ciudades del país a algunos de los artistas de pop, reguetón y música regional mexicana más populares del momento. 5 pm. Boletos $59 a $255. Informes ticketmaster.com y livenation.com.

Concierto de fado

Carminho es una cantante de fado que ha grabado cinco discos, aunque “María”, el más reciente, es el primero que se comercializa en Estados Unidos. La artista, hija de la también intérprete de fado, Teresa Siqueira, estará presentando este material en el Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica), donde estará acompañada de cuatro músicos que tocarán los instrumentos tradicionales de esta música originaria de Portugal –guitarra acústica, guitarra portuguesa, bajo y guitarra de pedal–. 8 pm. Boletos $45 a $65. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Serie en el Getty

Este sábado y domingo comienza la serie de presentaciones, filmes y charlas con artistas bajo el título de “Bridge-s”, un programa realizado y curado por la cantante y artista visual Solange Knowles, que tendrá lugar en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). El estreno de esta serie explora los temas de “transiciones a través del tiempo”. El evento incluye el nuevo trabajo de Gerard and Kelly, coreografiado específicamente para la arquitectura del museo y basado en su serie de presentaciones Modern Living. Solange compuso la música para este proyecto. Ambos días 11 am a 5 pm en varios puntos del Getty. Entrada gratuita. Detalles y horarios en (310) 440-7300 y getty.edu.

Domingo 17

Navidad en The Grove

La plaza comercial The Grove (189 The Grove Dr., Los Angeles) dará inicio a la temporada navideña con el encendido de su árbol gigante. Leslie Odom será la anfitriona del evento y como director musical participa Nick Rosen. Actúan los cantantes Isaac Slade de The Fray, Tori Kelly, The Tenors y Malea Emma. Caerá nieve artificial, habrá un show de fuegos artificiales y llegará Santa Claus en su trineo. 7:30 pm. Entrada gratuita. Informes thegrovela.com.

Música de Guatemala

Doctor Nativo es un cantante guatemalteco que además de interpretar reggae, cumbia y hip hop con instrumentos precolombinos, es un activista social. Ofrecerá un show en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) en el que cantará temas de álbum debut “Guatemaya”, que mezcla la identidad maya y a la vez clama por la justicia social de los indígenas de su país. 7 pm. Boletos $20; incluye entrada al museo. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Festival comunitario

Meet on Beach es un festival comunitario que tendrá lugar en el Beach Boulevard, que atraviesa varias ciudades del área. La famosa calle estará cerrada al tráfico vehicular desde La Habra hasta Huntington Beach, y abierta a peatones y bicicletas. A lo largo del bulevar, que abarca siete ciudades, habrá eventos como conciertos música, presentaciones de artistas, talleres interactivos y comida. La fiesta culmina en el malecón de Huntington Beach, donde habrá una fiesta con una banda en vivo, demostración de BMX, un rodeo de bicicletas y más. Los eventos de cada ciudad tienen horarios distintos. Para consultarlos ir a meetonbeach.com.