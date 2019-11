Reaparece Rafael Amaya en ‘El Señor de los Cielos’ y los fans dicen que es un doble

Las nuevas escenas con Aurelio Casillas causan polémica para Telemundo

Rafael Amaya regresó a “El Señor de los Cielos” para darle cierre a su personaje de Aurelio Casillas. Tras la muerte en la ficción, el actor volvió a aparecer dentro de la trama en flashbacks.

Los fans han tomado las redes sociales para reaccionar a estas pequeñas intervenciones ya que muchos piensan que se ve un poco extraño.

“De lejos se nota que no es Rafael Amaya, es un doble mal fabricado, no pasa nada con la serie sin él, ya ni la veo y ve los cortos como este y peor me desanimo”, escribió un fan. “Se nota que no es Rafael, horrible la imitación, ni siquiera hablan igual”, otro televidente anotó. “Quisieron rellenar la serie con puros supuestos recuerdos”, otra fan agregó. “Es el doble, que tristeza”, también se pudo leer entre los comentarios.