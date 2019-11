Jacky Bracamontes revela cómo quedó su cuerpo después de las cirugías estéticas que se realizó

La actriz y conductora calificó su tratamiento estético como una pesadilla

Jacky Bracamontes decidió entrar a quirófano para practicarse una cirugía estética, debido a que su cuerpo tuvo algunos cambios como resultado de sus cuatro embarazos, dos de ellos de gemelos.

Luego de unos días de descanso, la conductora decidió regresar a su trabajo en el programa ‘Netas divinas’ que conduce junto a Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, en donde discuten temas de interés para el público femenino.

El tema central de esta semana fue sobre los mensajes que reciben en redes sociales por parte de los Haters, dando paso a las declaraciones de la ex reina de belleza, quien aseguró que la critican por la cirugía a la que se sometió, y orgullosa de la decisión que tomó, mostró cómo luce su cuerpo luego de la cirugía estética, misma que calificó como una pesadilla.

Modelando su figura y con una faja, levantó su ropa evidenciando su delgada cintura y comentó: “Después de tres semanas ya me siento mejor, sí fue una pesadilla al principio. Traigo faja, toda estoy llena de fajas. No estoy para presumir el cuerpo todavía, pero cuando me quito la faja para bañarme siento que no es mi cuerpo, me siento rara, se me jala la panza”, explicó provocando las risas de sus compañeras.

La conductora Natalia Téllez le cuestionó si después de la cirugía ya tendría los famosos ‘cuadritos’ en el abdomen, a lo que Jacky respondió: “No cuadritos, pero me toco y siento duro, cosa que yo me tocaba y sentía aguado, no había músculo”.

La originaria de Jalisco aseguró que su experiencia en el quirófano no ha significado una buena experiencia y destacó que su trauma es muy grande, por lo que descarta someterse a un nuevo tratamiento de este tipo.

Hace unos días, el esposo de Jacky Bracamontes, Martín Fuentes, fue cuestionado sobre la cirugía de la actriz, a lo que reveló ante los medios de comunicación que la apoya en todas sus decisiones, pero no estaba de acuerdo por los riesgos que implicaba su entrada al quirófano, además de revelar que durante medio año no podrán tener intimidad debido al procedimiento al que fue sometida

“Sí, me dijo que (en 6 meses) no… pero ahorita como la veo yo nada más la trato de cuidar porque si la veo que sufre, pero sí… mis respetos mujeres que se avienta a eso”.

Martín amablemente respondió a los cuestionamientos de los periodistas sobre este tema y decidió no agregar más comentarios sobre el tema.