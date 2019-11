Luz Elena González le pide a Yanet García ser más responsable con sus comentarios en redes sociales

La actriz aclara polémica a la que se enfrentó tras comentar un video de Yanet García en Instagram

La sensual conductora Yanet García publicó por medio de redes sociales un video en el que envió un mensaje motivacional a todos sus seguidores.

En el clip de 6 minutos de duración, la ‘Chica del clima’ asegura que, si ella pudo conquistar uno de sus más grandes sueños, cualquiera lo puede hacer: “Hoy quiero compartirte un video que grabe mientras estaba en España en la promoción y Estreno de mi película (…) Con un solo objetivo INSPIRARTE Y MOTIVARTE a que tus sueños se pueden hacer realidad si te atreves y dejas tus miedos a un lado, Recuerda si Dios ha puesto un sueño en tu corazón es porque tienes la capacidad de lograrlo. Nunca te des por vencid@ y lucha por eso que tu corazón anhela”, expresó Yanet.

Sobre el video, Luz Elena González respondió asegurando que no todos podrán lograrlo:

“Que padre que tú puedas pero creo que eso no significa que todos puedan, creo que eres motivación y muchos a través de ella luchen por sus sueños pero algunos lo logran otros no y eso no significa que no puedan ser felices o exitosos pero bueno un poco de filosofía y un punto de vista muy personal hermosa Janeth”.

Los comentarios de la actriz desataron la polémica y algunos usuarios de la red social la tacharon de envidiosa.

Después de la declaración, la actriz se vio obligada a aclarar ante diversos medios de comunicación que su mensaje fue enfocado a los problemas emocionales a los que se enfrentan algunos jóvenes y pidió ser más responsable de los comentarios que se comparten:

“Di una opinión, creo que si fui bastante directa, en ese tipo de temas es muy delicado cuando te sigue tanta gente y eres una persona que es aspiracional, (…) y después empiezan los problemas emocionales y de ahí parten “n” cantidad de cosas que suceden con los jóvenes”.

Finalizó pidiendo tener más cuidado con lo que se escribe para evitar que la gente mal interprete las cosas.