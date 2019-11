La Fecha FIFA continúa el lunes: Messi vuelve a la carga en el Argentina vs. Uruguay

El argentino portará de nuevo el gafete de capitán

La Fecha FIFA no se detiene y para este lunes nos tiene un atractivo partido amistoso entre dos históricos sudamericanos. Argentina y Uruguay tendrán su último juego del año en la ciudad de Tel Aviv, Israel, donde se espera que Lionel Messi sea capitán y comparta la delantera con Sergio Agüero.

Partido amistoso: Argentina vs Uruguay (11:15 PT / 14:15 ET)

#SelecciónMayor 🎙️ Lionel Scaloni en conferencia: "Lionel Messi y Sergio Agüero juegan mañana. No me atrevo a confirmar mucho más, recién se cumplen 48 horas del partido que jugamos con Brasil". pic.twitter.com/wY3WCvIWm3 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2019

La Eurocopa continúa sus eliminatorias, ya solo quedan dos boletos directos que se definirán esta semana. Suiza, Irlanda, Hungría, Gales y Eslovaquia pelearán por estos lugares, mientras que Inglaterra, República Checa, Ucrania, Portugal, Alemania, Holanda, Croacia, España, Suecia, Polonia, Austria, Francia, Turquía, Bélgica, Rusia, Italia y Finlandia ya tienen su pase.

Eliminatorias Euro 2020

Gibraltar vs Suiza (11:45 PT / 14:45 ET)

Irlanda vs Dinamarca (11:45 PT / 14:45 ET)

Italia vs Armenia (11:45 PT / 14:45 ET)

España vs Rumania (11:45 PT / 14:45 ET)

Suecia vs Islas Feroe (11:45 PT / 14:45 ET)

⚽ Domingo intenso en los Clasificatorios Europeos. Así hemos vivido el día en el camino a la #EURO2020 ⚽ https://t.co/OIsdPsOXwm — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) November 17, 2019

CONCACAF Nations League

Jamaica vs Guyana (17:00 PT / 20:00 ET)

Nicaragua vs Suriname (19:00 PT / 22:00 ET)