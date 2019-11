¿Qué es lo mejor de los autos usados?

Muchos consumidores todavía ven la compra de un automóvil usado como una concesión. Pero comprar un vehículo poco usado con las comodidades modernas, entretenimiento a bordo y las últimas características de seguridad puede ser una decisión inteligente si sabes qué buscar. Y el precio promedio de un automóvil usado de 3 años es un poco menos de la mitad de lo que costaría nuevo, según los últimos datos de ventas de Kelley Blue Book. Muchos vehículos que salen de contratos de arrendamiento y regresan a los concesionarios como automóviles usados tienden a estar en buena condición y tienen poco kilometraje, dice Mel Yu, analista de automóviles de CR.

Comprar usado podría tener aún más sentido ahora porque muchos modelos de 2016 están equipados con las características de seguridad avanzadas que Consumer Reports dice que todos los modelos deberían incluir: advertencia de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB), detección de peatones y advertencia de punto ciego (BSW).

Los vehículos en arrendamiento financiero ahora representan casi un tercio de las ventas de automóviles nuevos. Eso significa que más de 4 millones de ellos estarán disponibles para su compra como automóviles usados este año, según la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles. Y debería haber un suministro sustancial de estos coches usados deseables en los años venideros, dice Patrick Manzi, economista sénior de la asociación. Los conductores de viajes compartidos, como los que trabajan para Uber y Lyft, están aprovechando la afluencia de autos usados de calidad y bien equipados, dice Anil Goyal, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Black Book, una compañía de datos de precios de autos. Los consumidores se benefician al ser capaces de contratar a los conductores de viajes compartidos, quienes están utilizando estos automóviles casi nuevos con características avanzadas de seguridad.

A pesar de todos estos puntos de venta, algunos compradores prefieren los autos nuevos para evitar los riesgos asociados con los vehículos de segunda mano. Las preocupaciones sobre la fiabilidad son comprensibles, porque los automóviles usados a menudo están fuera de garantía y pueden haber sido conducidos por decenas de miles de millas. Cada uno también tiene un historial único de mantenimiento y reparación. Pero nuestras encuestas anuales encuentran habitualmente que muchos automóviles son bastante confiables, incluso después de algunos años de servicio.

Y hay formas de mitigar los riesgos. Una manera de sentirse más seguro acerca de una compra de segunda mano es obtener un vehículo usado certificado (CPO). Por lo general, combinan una inspección detallada del vehículo con el reacondicionamiento del concesionario, y se venden con una garantía. Un automóvil CPO cuesta más, pero puede reducir el estrés para los compradores de automóviles usados.

No importa dónde compres, asegúrate de visitar nhtsa.gov/recalls para ver si el auto tiene llamadas a revisión o un retiro del mercado en curso, para que puedas hacer el trabajo si es necesario.

Cuidado con las trampas de compra de autos usados

Independientemente del modelo o la edad, cada automóvil usado ha tenido una experiencia individual en la carretera y requiere una mirada atenta para evitar sorpresas costosas. Estos son los pasos que puedes seguir para protegerte mejor:

Verifica el informe del historial del vehículo. Carfax, AutoCheck y servicios similares pueden informarte sobre un problema potencial o un historial cuestionable. Pero CR descubrió que los informes de vehículos podrían no capturar todos los incidentes, especialmente los recientes.

Busca signos ocultos de daños por choque. La pintura que no coincide o el espacio desigual entre los paneles de la carrocería indica una carrocería anterior.

Verifica en busca de daños por inundación. Inspecciona los lugares difíciles de limpiar en busca de lodo y escombros, como espacios entre los paneles en el maletero y debajo del capó. Verifica que los tornillos de montaje del asiento no estén oxidados.

Presiona los botones. Prueba todas las características y funciones del auto. Esto puede revelar algunos problemas comunes, como el aire acondicionado que no sopla aire frío o una ventana que no funciona correctamente.

Revisa las llantas viejas en busca de desgaste desigual. Eso puede indicar una falta de mantenimiento o un problema de suspensión.

Obtén una segunda opinión. Siempre págale a un mecánico en el que confíes para que realice una inspección de parachoques a parachoques antes de comprar.

Selecciones de CR de los mejores automóviles usados

Para llegar a estas recomendaciones, analizamos los puntajes en nuestras pruebas de manejo para los modelos 2016 de cuando eran nuevos para compilar una lista de vehículos con puntajes altos. Revisamos los datos exclusivos de nuestra encuesta de confiabilidad y satisfacción de los miembros de CR para averiguar cuáles de estos automóviles se destacaron como vehículos usados. (Nuestra encuesta anual de automóviles cubre casi medio millón de vehículos de varios modelos y años).

En base a esos datos, hemos destacado 10 autos usados extraídos de varias categorías populares y rangos de precios. Estos modelos son notables tanto por sus puntajes como por sus precios. Los precios de cada modelo representan la gama minorista, desde una versión básica hasta una versión de equipamiento superior bien equipada. Los más comunes tienen un precio en la media del rango.

También proporcionamos alternativas en cada categoría. Estos modelos también brillaron en nuestras pruebas, y los miembros de CR informaron que eran autos usados confiables.

Muchos sistemas de seguridad avanzados que ahora son estándar en varios vehículos solo eran opcionales en 2016, así que asegúrate de que el coche que estás considerando esté equipado con las características de seguridad que deseas.

Ofertas inteligentes

Por menos de $20,000

Por menos de $27,000

Por menos de $30,000

Especialidad

Camioneta

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.