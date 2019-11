El caso de Gabriel Soto genera división entre Lili Estefan y Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca 

La conductora no acepta la postura de Raúl, y discuten en televisión porque ahora "el gordito" favorece a Irina Baeva

Lili Estefan aseguran que lo más importante en todo este proceso es el bienestar de las hijas de Gabriel soto y Geraldine Bazán, pero se mantiene firme al decir que ahora que las niñas ya conviven con Irina Baeva, tampoco se puede decir, como señalaba Raúl de Molina, que esto era borrón y cuenta nueva.

Raúl afirma que como ya se separaron, y si Gabriel Soto quiere que sus hijas quieren estar con la novia de él, éste no le ve ningún problema. Sin embargo Lili, indignada cuesta a su compañero: “Cómo es la cosa Rauli”. Ante la postura de su amiga, Raúl responde con la siguiente pregunta: “Gabriel se separó de Geraldine Bazán, son las hijas de Gabriel Soto, si él cuando las trae a su casa, ahí está Irina, porque, ella, no puede estar con las niñas”.

Ante la pregunta de Raúl, Lili se limitó a decir: “Ojalá que no le toque diez mujeres más. Este es el proceso que las niñas van a tener que vivir. A mi un poco Gabriel, y me importa un poco Irina. Me importa mi responsabilidad como madre, lo que yo voy hacer de ahora en adelante con un divorcio, con una separación. Lo que él está haciendo es problema de él”.

El “gordito de Univision” no se quedó callado y remató: “Pero él tiene una relación con ella. Yo creo que si las hijas vienen a la casa, obviamente van a tener que verla a ella”.

La postura de su compañero indignó a Lili, quien después de llamarlo “Rauli”, pasó a decirle Raúl.

“Raúl. Raúl. Hace muchos años atrás los matrimonios tenían un average de cinco hijos. Ahora los hijos tienen un average de cinco padres. La sociedad cambió señores, ahora toda la gente dice ‘Borrón y cuenta nueva’. ‘Qué lindos estamos en Instagram’. Suerte a todos. No me parece”.

Ante el argumento de los cinco padres que mencionó Lili, Raúl fue rápido y la cuestionó. “¿Tú estás diciendo que se va a casar Geraldine Bazán cinco veces?”. “No”, le dijo Lili. “Te estoy diciendo que ya conoció a un novio, y convivieron con el novio un tiempo. Y ya conocieron a una mujer. Ya han tenido cuatro. Ya han tenido dos madres, y dos padres en un año y medio. Seguimos por favor, que no quiero hablar de esto”. Raúl se limitó a decir, “entonces no sé”. Y Lili repitió. “No quiero hablar de esto”.

