Atrapan a embajador de Colombia en Washington hablando mal del gobierno Trump

Conversación de cafetería que podría costarle mucho a Colombia

Una verdadera metida de pata.

Una grabación filtrada a la prensa atrapó al embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, hablando mal del gobierno de Donald Trump.

La grabación es una conversación con la canciller designada, Claudia Blum, quien reemplaza a Carlos Holmes Trujillo, quien pasó a ser ministro de Defensa.

En la conversación, que tuvo lugar en Washington, Santos también hizo críticas al trabajo de Holmes Trujillo, y al exministro de Defensa Guillermo Botero, quien renunció este mes después de que se conociera la muerte de 18 niños en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana a un presunto grupo criminal.

“Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe, no existe. (El presidente Donald) Trump puso a (Rex) Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas (causó una gran decepción)”, dice en referencia al exsecretario de Estado de Estados Unidos, en la grabación que fue divulgada por el periódico Publimetro.

Según el rotativo, la conversación fue “grabada por un tercero, en un lugar público en Washington”, cerca de la embajada de Colombia en Estados Unidos.

En los audios, Santos, que fue vicepresidente de Colombia, le dice a Blum, nombrada la semana pasada por el presidente Iván Duque como nueva canciller, y que aún no ha asumido el cargo, que el Departamento de Estado ha cambiado para peor.

“Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos porque yo era el que manejaba Derechos Humanos (…) Entonces yo llegaba Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso”, y añade: “hoy en día eso se acabó”.

El embajador relató a Blum un supuesto encuentro con el embajador de Singapur en Estados Unidos en el que este le expresó que no le interesaba asistir al Departamento de Estado por los cambios que ese organismo había tenido.

“Llegué al puro principio y me senté con el embajador de Singapur (…) y le pregunté cómo funciona el poder acá. Me dijo: ‘mire, en la Administración pasada’, o sea en la de (Barack) Obama, ‘yo iba al Departamento de Estado una vez por semana. Aquí llevo ocho meses y no me importa ir, porque no cuenta'”.

Para Santos, “eso no quiere decir” que el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, “no tenga peso, pero el resto, nada (…) De ahí para abajo parece una ONG”.

Las críticas del embajador Santos también alcanzan al gabinete colombiano, como el exministro de Defensa Botero, de quien dijo que “no hacía nada” en la relación con EEUU, muy importante para el país por la asistencia militar que Colombia recibe de Washington.

Según Santos, Botero no iba a Estados Unidos porque no habla inglés y lo criticó por no reunirse con personajes clave de la Administración de Trump, en especial para manejar lo relacionado con estrategias contra el narcotráfico.

“Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que Carlos (Holmes Trujillo, nuevo titular de esa cartera) sea interlocutor”, se escucha decir a Santos en el audio que dura cerca de media hora.

Con respecto a la gestión de Trujillo como canciller, Santos le dice a Blum que quiere que la conozcan en los círculos de Washington y le ayudará a armar “una agenda estratégica porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”.

“Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba (…) Entonces aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí”, le dice.

Con información de EFE.