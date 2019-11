Casado 9 veces, ahora lo hace de nuevo pero ni siquiera conoce a su futura esposa

La historia de este hombre se ha hecho conocida en internet y su próximo matrimonio ya causa expectación

Ron Sheppard, de 71 años, originario del Reino Unido, planea casarse con la estudiante de enfermería Rose Hans, a quien conoció en línea, una vez que ella se mude al Reino Unido desde Ghana en febrero.

Este es el hombre que más veces se ha casado en toda Gran Bretaña y ahora planea pasar por el altar de nuevo para casarse con una mujer que aún no conoce.

La futura esposa es 41 años menor que él y llevan un año de romance en línea.

La mujer es estadounidense, pero estudia enfermería en Ghana, y planea mudarse al Reino Unido para trabajar en febrero. Luego se casará con Sheppard.

Según le dijo Ron a The Sun, la diferencia de edad no es un problema.

“Sé que Rose es la indicada. No importa que no nos hayamos conocido, ya que puedo decir que somos la pareja perfecta. La edad son solo números y no me importa que yo tenga más del doble de su edad”, admite.

“Ella no solo es hermosa por dentro sino que tiene esa belleza interior. Ella está profundamente enamorada de mí y yo estoy con ella. Todavía no se lo he dicho a mi familia, pero ellos saben cómo soy”.

Ron se casó por primera vez en la adolescencia en 1966. Tenía solo 19 años en ese momento, después ha tenido otros siete matrimonios fallidos: el más duradero de 12 años y el más corto de solo 10 meses.