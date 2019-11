Rosalía consigue dos nominaciones a los Premios Grammy 2020

Las nominaciones a los 62 Premios Grammy supusieron un cambio en la historia de los galardones al apostar por nuevas caras de la industria y más diversidad cultural, incluidos latinos

Este miércoles la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció a los nominados al Grammy en su edición 62 para el año 2020, lo que además supuso un cambio en la historia de los galardones al apostar por nuevas caras de la industria, nombres femeninos y más diversidad cultural, incluidos latinos.

La lista de nominaciones fue liderada por Lizzo, con ocho candidaturas, junto a Billie Eilish y Lil Nas X, con seis cada uno, pero además estos tres intérpretes -que suman 20 nominaciones en total- son candidatos a mejor nuevo artista, una categoría en la que se batirán contra la española Rosalía, la gran apuesta hispana en los premios norteamericanos.

Tras recibir críticas de tener inclinaciones conservadoras o un gusto “excesivamente blanco”, alejado de las preferencias del público general, los miembros de la Academia de la Grabación demostraron un nuevo rumbo con su selección de los mejores trabajos de la temporada.

Además de contar con nuevos rostros de la música, los lanzamientos firmados por mujeres dominaron la tabla de candidaturas. Por ejemplo, en la gran categoría que premia al álbum del año, cinco de los ocho discos nominados llevan firma femenina.

Lana del Rey -nominada por primera vez a la categoría reina después de cinco discos-, Eilish, Ariana Grande, H.E.R. y Lizzo aspiran a hacerse con este prestigioso galardón, junto a Lil Nas X, Bon Iver y el grupo Vampire Weekend.

La misma proporción se da en el apartado que elige al mejor nuevo artista, en el que lucharán cuatro fenómenos musicales que han liderado la listas de éxitos y acumulado premios a lo largo del último año: Lizzo, Billie Eilish, Lil Nas X y Rosalía.

La española llega a los galardones más importantes de esta poderosa industria después de arrasar en la edición latina de los Grammy con su disco “El mal querer”, que sumó cinco gramófonos dorados para ella, sus productores e incluso sus diseñadores gráficos.

Rosalía recibió hoy la nominación al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo y a mejor nuevo artista, esta última considerada como una de las más importantes y que supone un reconocimiento al fenómeno que ha despertado la barcelonesa a nivel global, pero también al buen momento que vive la música en español fuera de las fronteras latinas.

Contra ella luchará la joven Billie Eilish, que con 17 años ha hecho historia como la persona más joven en estar nominada a las cuatro categorías principales: álbum del año (“When We Fall Sleep, Where Do We Go?”, canción del año, grabación del año (estas dos por “Bad Guy”) y mejor nuevo artista.

Rosalía y Eilish, que han expresado su admiración mutua en varias ocasiones, competirán junto al rapero Lil Nas X, que ha pulverizado récords con “Old Town Road”, y la gran triunfadora de las nominaciones: Lizzo, quien a sus 31 años y después de una variada carrera logró coronar la lista con ocho candidaturas.

Quizás algo más desconocida que sus competidores en los mercados latino y europeo, Lizzo es una cantante y rapera estadounidense que alcanzó gran repercusión con su último trabajo “Cuz I Love You”, cargado de letras con mensaje de empoderamiento y a favor de la ruptura de prejuicios.

Taylor Swift entre las nominadas

Mientras las novedades reinaron en esta edición, veteranos como Taylor Swift y Beyoncé se conformaron con un papel más discreto.

Swift, gran triunfadora en pasadas ediciones, fue nominada a mejor actuación pop, canción del año y mejor álbum vocal pop por “Lover”, su más reciente trabajo que, a pesar de la intensa promoción y su buen rendimiento en ventas, no ha conseguido la nominación en la categoría principal.

Por su parte, la estrella global Beyoncé logró sumar cuatro candidaturas a pesar de que recientemente no ha lanzado nuevos trabajos discográficos, más allá de su banda sonora para la nueva versión del clásico de Disney “The Lion King”, que acumula tres nominaciones.

La cuarta candidatura de Beyoncé llegó por su documental “Homecoming”, que narra su aclamada actuación en el Festival de Coachella y aspira a ganar en la categoría de mejor película musical contra cintas sobre íconos históricos como David Crosby, Thom Yorke y Miles Davis.