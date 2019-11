Barracuda en el hielo, Titanes y Grizzlis en Oakland: lo que viene en la Bahía

Viernes 29 de noviembre

Barracuda a espantar zopilotes

Los hermanitos de los Sharks cumplen 5 años en la Bahía y lo festejan regalando una serie de muñequitos conmemorativos con la imagen de sus jugadores. Este “viernes negro” que juegan contra los Cóndores de Bakersfield regalarán el tercer elemento del conjunto (la primera parte se regaló en el juego del 17 de noviembre y la segunda se regalará para el juego del 22, todavía lo alcanzas). Y nuestra recomendación de siempre: disfruta de otras opciones deportivas que existen para ti. Asistir a un juego de hockey sobre hielo de los Barracuda es muy barato, sobre todo cuando se compara con los precios que se paga por ver a sus hermanos mayores, los Sharks de San José. Aquí encuentras boletos desde 6 dólares de admisión general. Y este deporte tiene de todo: goles como en el soccer y golpes como en el boxeo. Viernes 29 de noviembre a las 6pm en el SAP Center. Boletos en taquilla y en sjbarracuda.com.

Domingo 8 de noviembre

Titanes vs Raiders

Pues el partido con los Bengals estuvo más reñido de lo esperado, según parece. Al final la defensiva aguantó y la ofensiva hizo un gran esfuerzo que les dio el triunfo a los de Oakland por la mínima de una anotación. Y así, los Raiders están pensando no sólo en un lugar como comodines al final de la temporada regular, sino con un descuido de los Jefes de Kansas City, pueden colarse incluso como líderes de la División Sur de la Conferencia Americana. Los Titanes de Tennessee no la tienen tan bien como los Raiders, en primera porque su mariscal de campo titular, Marcus Mariotta, fue relevado del puesto por Ryan Tannehill. Mariotta ha estado lesionado constantemente en los últimos años y tal pareciera que no logró regresar al 100% esta última vez. Aunque hubo algunos destellos esta temporada, no les ha sido suficiente a los Titanes para mantenerse en la carrera para postemporada, en una División con dos equipos más establecidos como los Tejanos de Houston y los Potros de Indianápolis. Tennessee pues, visita a Oakland en el Coliseo este próximo domingo 8 de diciembre a la 1:25 pm. Boletos en taquilla y en raiders.com.

Lunes 9 de diciembre

Warriors reciben a los feroces Grizzlis

Luces rojas se encienden por todos lados en el área de la Bahía con el actual récord de los Warriors: apenas 3 ganados y 13 perdidos. Y para colmo, no se sabe cuándo regresará Curry a la quinteta, luego de que se diera a conocer que necesitará una segunda cirugía para reparar su fractura de la mano, aunque sigue positivo que estará de regreso esta temporada. Ahora es una manada de osos la que visita a los Warriors en el Chase Center, nueva casa de los Warriors en San Francisco. A decir verdad, los osos de Memphis tampoco están muy bien que digamos, pero sí están mejor que los Warriors. Basquetbol profesional de la NBA este lunes 9 de diciembre, a las 7:30 pm. Boletos en el Chase Center o en nba.com/Warriors.