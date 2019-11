José José envía mensaje desde el más allá

A través de una médium, el cantante mexicano mandó contundentes mensajes.

La medium latina Zulema Arroyo aseguró a la conductora de Un Nuevo Día, La Chiquibaby que el cantante mexicano José José se comunicó con ella desde “el más allá”. Según la psíquica, “El Príncipe de la Canción” le habría dicho que su hija menor Sarita Sosa no actuó como él hubiese querido, pero que entiende que lo hizo para protegerlo de todo lo malo que lo rodeaba.

Agregó también, que físicamente estaba listo para irse, pero mentalmente no. Que su cuerpo “no daba para más” y que antes de morir ya no podía hablar. Afirmó también, que ciertamente Sarita no dejaba que nadie viera el cuerpo, pero que eso no debió incluir a sus hijos mayores sino externos a la familia.

También dijo que José José le transmitió que no estaba bien económicamente y que no quería un sepelio costoso.

