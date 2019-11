Las mejores y peores lavadoras con agitador de carga superior de las pruebas de Consumer Reports

Las lavadoras con agitador de carga superior no son normalmente los electrodomésticos más innovadores en el pasillo de la lavandería, pero siguen siendo populares. Representaron el 42% de los 9.6 millones de lavadoras que se enviaron a las tiendas el año pasado, según la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos.

El precio es una de las razones de la popularidad de las lavadoras con agitador: Son la opción menos costosa. Por lo general, son más rápidas que otros tipos de lavadoras. Y han existido por mucho tiempo. “Las personas tienden a estar familiarizadas con las lavadoras con agitador”, dice Richard Handel, quien supervisa las pruebas de CR de los electrodomésticos de lavandería.

La desventaja es el rendimiento. En las pruebas de Consumer Reports, la mayoría de las lavadoras con agitador no limpian tan bien como las lavadoras de alto rendimiento de carga superior (las que no tienen agitador) o como las lavadoras de carga frontal.

Para hacer que las lavadoras con agitador sean más atractivas, los fabricantes han comenzado a retocar las máquinas para que se parezcan más a las lavadoras de alto rendimiento de carga superior y de carga frontal. Por eso, en nuestras calificaciones encontrarás lavadoras con agitador de carga superior con detalles elegantes, como un aspecto de acero inoxidable y una tapa de vidrio. Algunas ahora tienen capacidades jumbo, por lo que puedes lavar más ropa a la vez.

Todo eso incrementa el precio de los modelos, socavando el mayor atractivo comercial de una lavadora con agitador.

Una lavadora con agitador de carga superior básica de color blanco puede venderse por $600 o menos. Pero los modelos con características adicionales y una apariencia elegante cuestan entre $700 y $1,200. En comparación, la mayoría de las lavadoras de alto rendimiento de carga superior comienzan alrededor de $650 y pueden llegar a $1,500. Es difícil encontrar lavadoras de carga frontal por menos de $700, y algunas se venden por $2,000.

Los miembros de CR pueden leer calificaciones y reseñas de las tres mejores lavadoras con agitador de carga superior en nuestras clasificaciones, junto con las tres lavadoras que hay que evitar. Cuando vayas de compras, asegúrate de que puedes colocar la nueva máquina en tu espacio (y pasarla a través de las puertas), observando las dimensiones en nuestras calificaciones de lavadoras.

Las 3 mejores lavadoras con agitador de carga superior de las pruebas de CR

Las 3 peores lavadoras con agitador de carga superior

Verás más de 100 lavadoras con agitador de carga superior, lavadoras de alto rendimiento de carga superior y lavadoras de carga frontal en nuestras calificaciones de lavadoras. Estas tres lavadoras con agitador tienen la calificación más baja de todas las lavadoras que se probaron. (Ten en cuenta que Whirlpool posee las marcas Roper y Amana).

Para obtener más opciones, consulta nuestras calificaciones y reseñas de lavadoras.

