Michelle Vieth celebró su 40 cumpleaños muy enamorada de ‘Potro’ de Acapulco Shore

Y a las 12:00 de la Noche.. Resulta que los sueños si se hacen realidad… 19 Noviembre 2019 … ✨🙏🏻✨ Gracias por llenarme de amor de esta manera.. Una sorpresa inimaginable @luiscaba69 @adrianacderivera @rbigorra @celi_lora @jasdevael @marksilvagil @alvmontm hicieron mi sueño realidad con este detallazo… Los Amo ❤️!! Amo las Sorpesas y mas cuando son del Alma!! Lo más lindo es tener su amor!! @pubbellysushimx #electricsushi