¡No quiere dirigir a Chivas! ‘Piojo’ Herrera cree que pronto será el DT más grande del América

Al estratega ya lo busco El Rebaño una vez, pero ahora menos que nunca se iría

Miguel Herrera descartó ir a Chivas (pese a que lo han buscado anteriormente), ya que intentará obtener con América el título que le falta para convertirse en el DT más ganador de la historia de los azulcrema. Hasta el momento ha ganado 4: dos de Liga, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

Esto lo tiene empatado con Raúl Cárdenas, que obtuvo entre 1975 y 1978 una Liga, una Copa Interamericana, un Campeón de Campeones y una Copa Concacaf, así como con Jorge Vieira, que entre 1987 y 1989 ganó dos Ligas y dos Campeón de Campeones.

Esta meta y la posibilidad de cumplirla lo tienen enamorado de las Águilas, por lo que descartó salir del equipo para dirigir al Rebaño.

“No iría a Chivas por lo que se me ha relacionado con América, con el equipo con el que estoy a un título de ser el más ganador“, expresó en entrevista para Línea de Cuatro, donde también explicó que ya antes lo han buscado los rojiblancos.

“Sería traicionar mis ideales, me he entregado al América y el día de mañana estaría traicionando mis ideales; Chivas es un equipo muy importante. Me senté una vez con Higuera a escuchar su propuesta pero en ese momento venía de Selección (Mexicana) y no podía dirigir”, expresó.

El objetivo del Piojo podría lograrse en las próximas semanas, en caso de coronarse en el Apertura 2019, cuya Liguilla ya tienen asegurada. Ahora sólo esperan los resultados de este fin de semana para conocer quién será su rival en cuartos de final.