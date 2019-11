Duelo de leyendas: JC Chávez vs. ‘Travieso’

Este viernes habrá una tremenda pelea entre dos de las leyendas del boxeo mexicano: Julio César Chávez enfrentará a Jorge “El Travieso” Arce en el cuadrilátero del Auditorio Municipal de Tijuana en la velada de “Tributo al Rey”.

La pelea de exhibición será para recaudar fondos en la recuperación del hijo del excampeón mundial José Luis Castillo (66-13-1; 57 KO), Christian Castillo, quien sufrió en julio un derrame cerebral.

La Leyenda del Boxeo subirá al cuadrilátero con una protección especial para protegerlo de golpes en la nariz por una cirugía que recibió. Pero a pesar de la recomendación médica de abstenerse a ser parte de la cartelera, no pudo negarse.

“En cuanto me dijeron de hacer la exhibición, a pesar de ya no estar apto para subirme a un ring, acepté porque conozco a José Luis, me ayudó muchísimos años cuando era campeón del mundo. No la pensé dos veces.”, Julio César Chávez