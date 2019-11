Irina Baeva luce leggins rojo pasión y manda mensaje de amor

La actriz de origen ruso muestra su escultural cuerpazo

La actriz de origen ruso, Irina Baeva, no sólo está en la mira pública por su relación con Gabriel Soto sino también por su excesiva belleza. En esta oportunidad, la guapa rubia posteó una foto en su cuenta de Instagram con unos ajustados leggins que le dejan ver su escultural figura sobre todo su abdomen plano. La foto la acompañó del mensaje “All you need is love”, que en español quiere decir: “Todo lo que necesitas es amor”. ¿Será que muchos se preguntan si esto una indirecta para Geraldine Bazán? Nadie lo sabe, lo cierto es que la actriz luce muy guapa como es costumbre.

Aquí le dejamos la foto.