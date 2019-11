Periodistas de EEUU presentan demanda contra la Patrulla Fronteriza: ACLU

Querella alega que agentes los interrogaron durante su cobertura de la caravana migrante

Un fotógrafo contó que él y varios colegas suyos llevaban horas cerca del muro fronterizo, en espera de ver migrantes que se acercaran y cruzaran de Tijuana (México) a San Diego (California) por encima o por debajo del cerco. Esto, indicó, formaba parte de su trabajo como periodistas para cubrir el tema de las

caravanas.

Así llevaban varios días, cuando indicó que de manera sorpresiva, policías municipales tijuanenses llegron a exigir la revisión de documentos a los reporteros.

“Nos exigían a todos de mala manera que diéramos los pasaportes, nos tomaban fotos con sus teléfonos celulares y anotaban para qué medios trabajábamos”, explicó el fotógrafo, quien prefirió ocultar su nombre para prevenir represalias.

Alegan que el mismo operativo de policías se repitió varias veces entre octubre de 2018 y enero de 2019.

Poco después, agregó, varios periodistas independientes —que trabajaron asignados a cubrir la caravana migrante para medios como The Guardian, The New York Times, Reuters, The Intercept y UPI— pasaron por interrogatorios cada vez que cruzaban la frontera de Tijuana a San Diego, generalmente durante horas.

Llega la demanda

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó esta semana una demanda contra la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por aparentemente “rastrear” e interrogar a cinco fotoperiodistas estadounidenses que cubrían el tema de la caravana migrante entre 2018 y 2019, indicó CNN.

La querella indica que esto se consideraría como una violación a la Primera Enmienda de EEUU, que defiende la libertad de expresión sin interferencia del gobierno.

El medio dio a conocer que ACLU representa a los periodistas Bing Guan, Go Nakamura, Kitra Cahana, Ariana Drehsler y Mark Abramson, quienes indicaron que al menos una vez, al cruzar la frontera, fueron enviados a una segunda inspección e interrogados sobre su trabajo.

Abramson, un fotógrafo que trabaja para el New York Times, indicó para el medio Time que dos agentes del CBP lo revisaron cuando entraba a EEUU el 5 de enero.

Señaló que le vaciaron los bolsillos y revisaron su bolsa, que contenía libretas con “información confidencial”; es decir nombres y ubicaciones de las personas que ubicó durante su labor.

Abramson también indicó para el medio que otro agente le preguntó si sabía quién lideraba la caravana, si tenía conocimiento sobre grupos que los estaba ayudando y si estaban a favor o en contra del gobierno de EEUU.

Investigación de meses

Incluso, algunos de esos periodistas se vieron impedidos de ingresar a México porque sus documentos tenían una “alerta de seguridad” que, según fuentes del Instituto Nacional de Migración de México, “había puesto un gobierno”.

En marzo de 2019 se supo que ese gobierno era el de EEUU, cuando la filial de la cadena NBC en San Diego publicó datos de CBP sobre 59 periodistas, abogados de migración y activistas a los que esa agencia identificaba como “instigadores” de la caravana migrante.

La lista secreta de CBP “Operaciones Fronterizas del sector San Diego”, llevaba como subtítulo; “Caravana migrante, presuntos organizadores, coordinadores, instigadores y medios de comunicación”.

CBP dijo a la prensa que conformó el banco de datos porque suponía que las personas incluidas en la lista “podrían tener información sobre la caravana”.

Sin embargo el martes de esta semana un exagente de investigaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que estaba asignado a San Diego y San Ysidro reveló que CBP, con su acoso, intentó general la impresión de que investigaba a los periodistas y abogados de migración por delitos criminales.

El exgente Wesley Petonak informó que fue él quien tomó fotos al banco de datos y se las entregó a NBC. Dijo que había advertido a sus supervisores que se violaban los derechos de periodistas y abogados, pero la respuesta fue que era un “proceso regular”.

De acuerdo con el agente, la lista incluye a diez periodistas, tres abogadas, entre ellas se sabe de dos de Al Otro Lado, y docenas de activistas de derechos de los migrantes.

Fue por ello, que ACLU presentó la demanda esta semana.

“Un principio central de nuestra democracia es la libertad de prensa. Esa libertad está en peligro cuando el gobierno usa el pretexto de la inspección fronteriza para interrogar a los periodistas que simplemente estaban haciendo su trabajo”, declaró EshaBhandari, abogada de la ACLU para tecnología, privacidad y libertad de expresión.

Por su parte, la Asociación de Periodistas Profesionales de San Diego declaró ayer que “los periodistas no son informantes ni agentes de inteligencia del gobierno de los EEUU”.

“Estas tácticas son comunes en los regímenes dictatoriales pero no tienen cabida en una democracia saludable”, aseveró la asociación.

Enfatizó que “es alarmante que los periodistas detenidos fueran todos comunicadores independientes, que pueden haber sido vistos como blancos más fáciles para el acoso”.

Por su parte CBP en San Diego informó a La Opinión que “CBP no comenta sobre litigios pendientes. Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como estar de acuerdo con ninguna de las acusaciones”.