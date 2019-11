Alia Shawkat, la actriz de 30 años que habría conquistado el corazón de Brad Pitt

¿Qué pasa entre ex de Angelian Jolie y la actriz de ‘Arrested Development’, Alia Shawkat?

Desde que se separó de Angelina Jolie en 2016, Brad Pitt no protagonizó demasiados rumores de romance. Uno con Charlize Theron, un posible versión de reencuentro con Jennifer Aniston y una versión que lo vinculaba a una joven actriz de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ fueron algunos ejemplos, pero nada de eso llegó a confirmarse jamás.

Al parecer, para Pitt las prioridades son su carrera y sus hijos, dejando el romance en suspenso. Pero en los últimos días, su situación puede que haya cambiado: las versiones indican que, esta vez sí, el rubio galán hollywoodense estría comenzando una nueva historia sentimental.

Hay quienes ven una hermosa amistad, y quienes consideran que allí se están tejiendo los primeros pasos de un romance que, de confirmarse, seguramente sea uno de los más importantes de 2019. Porque según numerosas fuentes anónimas, Pitt está en pareja con la actriz Alia Shawkat, una joven intérprete de 30 años, o sea, un cuarto de siglo más joven que su presunto novio (Pitt cumplirá los 56 el próximo 18 de diciembre).

Los rumores se intensificaron cuando Brad y Alia fueron vistos en septiembre, en el marco del estreno de la obra teatral A Play is a Poem, en Los Ángeles. En ese momento, nada llamó particularmente la atención, pero las alarmas comenzaron a sonar cuando nuevamente asistieron juntos al show The New One, en donde hasta protagonizaron una selfie con el director y productor del espectáculo.

Como dice el dicho, no hay dos sin tres, y luego de dos encuentros, los presuntos novios compartieron el pasado 17 de noviembre una tercera salida. Esta vez, el paseo fue por la prestigiosa galería de arte Wilding Cran, en Los Ángeles, y una vez culminada la visita fueron vistos compartiendo una cena. A partir de esa instancia, Alia comenzó a ser considerada en varios medios como la nueva pareja del actor, o al menos, lo más cercano que Brad tuvo a una novia en tres años.

Aunque lejos de los grandes faros de Hollywood, Alia es una conocida actriz que se forjó un sólido nombre en el cine independiente. Sus primeros pasos profesionales los dio a los diez años, en un pequeño papel dentro del film Tres reyes. Luego de algunas apariciones en distintas series, su gran oportunidad llegó en el 2003, cuando se convirtió en una de las protagonistas de Arrested Development, la comedia de culto que se encuentra disponible en Netflix.