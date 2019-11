Su novio de la infancia hizo algo increíble por ella en sú úlltima sesión de quimio

Un diagnóstica de una enfermedad como el cáncer cambia la vida de las personas que la sufren y de aquellos que les rodean

Cuando Jillian Hanson fue diagnosticada con cáncer de seno con solo 25 años, sintió como si era algo injusto no solo para ella, sino también para su entonces novio, Max Allegretti.

Hanson, que vive en Woodbridge, Nueva Jersey, fue diagnosticada en 2017. Si bien no sabía completamente lo que le esperaba, sabía que sus días estarían llenos de citas médicas y procedimientos. No es la situación ideal para una pareja, se les acaba la libertad para hacer lo que querían.

Por eso, ella decidió ser muy directa y el día que recibió el diagnóstico, tuvo una conversación cara a cara con Allegretti.

“Le dije que realmente no sabía lo que me esperaba, pero que seguro no iba a ser fácil. No tenía por qué quedarse, le expliqué que no estaba obligado a manejar una situación así de complicada”, explicó Hanson a Inside Edition.

Pero, por suerte, Allegretti tenía claro. Se iba a quedar luchando a su lado.

Allegretti acompañó a Hanson a cada sesión de quimioterapia, en el Memorial Sloan Kettering, en Nueva York..

“Pensé que iba a ser muy difícil para él, que se marcharía. No lo hizo”, contó Hanson. “Me dijo que sentía que me amaba más después de esta experiencia. Definitivamente me sentí más cerca de él porque él me cuidó”.

El 28 de febrero de 2018, Hanson fue a su último día de quimioterapia. Su familia y amigos estaban planeando una fiesta para celebrarlo, por lo que no se sorprendió cuando vio que todos estaban allí para su último tratamiento.

Sin embargo, había algo más que celebrar. Allegretti se arrodilló y le pidió matrimonio, una momento muy dulce que fue capturado en video.

La pareja había hablado sobre el matrimonio de antemano y sabía que querían casarse, pero Hanson no tenía idea de que Allegretti planeaba proponerle matrimonio entonces.

Poco más de un año después, la pareja se casó.

El cáncer de Hanson ahora está en remisión y se hace chequeos cada seis meses.

“El cáncer es realmente difícil, y es un viaje muy complicado que te cambia. No está hecho para que todos se queden a tu lado y lo vivan contigo. Creo que es realmente increíble cuando encuentras a esa persona”, dijo Hanson.