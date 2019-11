Listas las fechas y horarios de la Liguilla

Los partidos entre Tigres y América se jugarán el jueves y el domingo.

La Liga MX presentó este lunes las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2019 donde se medirán Santos vs. Monterrey; León vs. Monarcas; Tigres vs. América y Querétaro vs. Necaxa.

🚨🚨 ¡HORARIOS DEFINIDOS! 🚨🚨 ¿Estás listo para vivir los #4tosDeFinal de la #LigaBBVAMX? Es momento de armar tu 📆 #AgendaFutbolística para no perderte ninguno de estos grandes enfrentamientos. pic.twitter.com/of9VFqB4LA — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 25, 2019

Los duelos iniciarán el miércoles 27 de noviembre con la visita del León a la cancha del Estadio Morelos para enfrentar a Monarcas y la vuelta será el sábado en el Nou Camp

Querétaro viajará a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa en el Estadio Victoria el miércoles 27 y el sábado 30 de noviembre a las 21:05 se jugará la vuelta en el Estadio La Corregidora.

La ida del Tigres vs. América se llevará a cabo el jueves en la cancha del Estadio Azteca, mientras que la Vuelta será en el Estadio Universitario el domingo 1 de diciembre a la misma hora.

El superlíder Santos primero visitará a Monterrey en el Gigante de Acero el jueves y el juego definitivo será en el domingo en el Territorio Santos Modelo.