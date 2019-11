Más enamorada que nunca, Sofía Castro confiesa cómo inició su noviazgo

La pareja reveló algunos detalles de su relación

Sofía Castro abrió su corazón y reveló detalles de su noviazgo con Pablo Bernot, todo esto mediante una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales.

La actriz compartió con sus seguidores a través de sus historias de Instagram que mantiene una romántica relación con su novio, a quien conoció dese hace siete años gracias a unos amigos en común, quienes los presentaron en un evento:

“Lo conocí hace siete años en la inauguración de un restaurante, me lo presentaron y literal ninguno de los dos nos hicimos caso. Y luego, como dos años después me lo encontré en el Baby’ O, ya más grandes, ahí me pidió mi teléfono, seguimos platicando y estuvimos intentando salir como tres veces y no había podido y ya por fin”, explicó.

Pero el contacto siguió tiempo después, volvieron a conversar por medio de la misma red social:

“La neta, Pablo me volvió a buscar, me contestó una historia en Instagram, yo se la contesté y me preguntó, ‘¿este sigue siendo tu número?’ y yo: ‘¡No!”, entre risas confesó que no era cierto, por lo que le tuvo que volver a mandar el mismo número.

Pero eso no fue todo, ya que la hija de Angélica Rivera también compartió el romántico momento en que Pablo le pidió que fuera su novia: “Yo me fui a Fashion Week a trabajar, estaba cenando y me dijo: ‘please no te desveles mucho porque mañana cenas conmigo’ y me cayó de sorpresa a Nueva York ese día de la foto, en la fuente llegó”, recordó.

Sofía aprovechó para desmentir los rumores que aseguran viven juntos, evidenciando que mantienen una relación a distancia: “No vivimos juntos, sólo me vino a visitar y, de hecho, ya lo voy a ir a dejar al aeropuerto”, explicó.

En cuanto a las tres características que más que le gustan de él se encuentran su altura, ojos, y que es muy cursi con ella, mientras que, a él, respondió que le gusta su pequeña estatura, lo detallista que es y porque nunca se aburre estando con ella.

Los fans quisieron saber cómo pueden llevar una relación a distancia, a lo que la pareja respondió:

“La verdad no está difícil, para mí lo más difícil es extrañarlo y no verlo todos los días”, comentó ella, mientras que Pablo compartió su secreto: “Creo que la confianza es lo principal”. Por supuesto aseguraron que tratan de verse todos los fines de semana, “Yo voy y él viene”, aseguró Castro.

La pareja se lleva 6 años, ya que él tiene 29 y ella 23. Sofía también relató que una de sus experiencias más graciosa fue cuando su papá los descubrió muy romántico en un restaurante, cuando todavía no los presentaba.