Inmigrante es entregado a ICE por cortar sin permiso un árbol

Los policías de Maryland lo multaron por una falta administrativa, pero luego llamaron a los agentes de inmigración

Un inmigrante indocumentado sin antecedentes criminales fue entregado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por policías del estado de Maryland que decidieron retenerlo luego de darle una multa por cortar un árbol sin tener licencia de experto o permiso de la autoridad local, una detención que ha sido considerada como ilegal y una violación de los derechos civiles.

El caso fue tomado por Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, un grupo de abogados de derechos civiles que esta semana presentó una demanda por detención ilegal en contra de la agencia policial que lo arrestó para entregarlo a ICE.

El pasado 7 de agosto, refiere la demanda, José Ricardo Villalta Canales, de 31 años de edad, ayudaba a un familiar a cortar un viejo árbol de una casa en Rockville, Maryland, cuando llegaron tres oficiales del Departamento de Recursos Naturales (DNR).

Los agentes exigieron el permiso correspondiente o la licencia de podador que emite el estado, pero al no contar con tal documento le dieron una multa de $320 dólares.

Al notar que Villalta no hablaba inglés decidieron retenerlo para revisar su récord criminal, pero al no contar con antecedentes delictivos optaron por llamar a agentes de ICE, quienes verificaron que no tenía autorización migratoria para estar en el país.

Desde entonces, hace ya más de tres meses, Villalta permanece encarcelado y sometido a un proceso de deportación.

Los abogados de Villalta argumentan que los agentes del DNR no tienen autoridad para detener a una persona que no tiene orden de arresto ni es sospechoso de haber cometido un crimen y que sus acciones fueron para cumplir leyes civiles que están fuera de su jurisdicción.

Villalta es un inmigrante salvadoreño que llegó al país hace más de una década, cuando aún era menor de edad, por lo que tras ser detenido por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue remitido a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), donde permaneció un mes.

Al no asistir a una audiencia en la corte de inmigración sobre su caso como refugiado, lo colocaron en la lista de deportables de ICE.