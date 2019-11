Rashel Díaz se enfrenta en pleno show a su fobia contra los sapos

Contra todo pronóstico, esta presentadora de Telemundo vence su mayor miedo

La conductora de Un Nuevo Día, Rashel Díaz, reconoció al aire que no recuerda cuándo comenzó su fobia a los sapos. Pero dijo que se siente paralizada al ver uno y que no puede parar de gritar. Esto le ha afectado al punto que puede dejar su rutina de lado si no se llevan al animal de su vista.

Sin embargo, a través de un especialista que invitaron al show matutino de Telemundo, Rashel Díaz comenzó un tratamiento para sanar y superar esta fobia. El mecanismo es la hipnosis y supuestamente, a través de él, ella comenzó a enfrentarse a este medio excesivo.

Lo cierto es que, en pleno show al aire Rashel se dejó hipnotizar y luego la colocaron en frente de un lugar donde se encontraba un sapo. En un principio la conductora no podía ni abrir los ojos, pero finalmente se armó de valor, controló sus emociones y lo logró. Se paró en frente del animal y pudo verlo y así este miedo pasó a ser parte del pasado.

Aquí le dejamos el emocionante momento.