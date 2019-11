Trabajadores de Amazon denuncian “esclavitud” y exigen cambios en condiciones laborales en Nueva York

Se quejan de "turnos brutales" que a menudo duran entre 10 y 12 horas

Los trabajadores de un centro de logística de Amazon en Staten Island (NYC) afirman que están trabajando en condiciones brutales que son más peligrosas que las minas de carbón, a un ritmo diseñado para robots y no para humanos.

En una protesta organizada ayer, activistas y trabajadores detallaron sus quejas y demandas. Dijeron que sus condiciones laborales son inhumanas.

Además pidieron tiempos de descanso más largos y MetroCards gratis para usar autobuses públicos en ruta al trabajo.

También se quejan del difícil acceso al centro, pues los autobuses realizan 47 paradas entre el ferry y el lugar de trabajo, en 546 Gulf Ave, al otro lado de la isla.

Los organizadores afirmaron a Fox News que más de 600 trabajadores han firmado peticiones para exigir los cambios. Se quejan de “turnos brutales” que a menudo duran entre 10 y 12 horas, bajo condiciones peligrosas.

Según un análisis de Make the Road New York y New York Communities for Change, los trabajadores de Amazon en Staten Island sufren lesiones graves que les obligan a perder un promedio de casi 64 días hábiles al año para recuperarse.

Están pidiendo a Amazon que trate a sus trabajadores como humanos, no como robots, y que “ofrezcan dignidad y respeto”.

En un comunicado enviado por correo electrónico, una portavoz de Amazon negó que el centro de trabajo no sea seguro y dijo que una “instantánea” de las lesiones registradas es “engañosa” debido al tamaño de la fuerza laboral de la compañía.

“Garantizar la seguridad de los asociados en nuestro edificio es nuestra prioridad número uno e invertimos mucho en seguridad”, dijo la portavoz Rachael Lighty. “La capacitación en seguridad es constante, tanto para garantizar que los empleados sepan cómo trabajar mejor con la tecnología en las instalaciones, como para prevenir lesiones”.

