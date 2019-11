“Trabajo no me faltará”: a Miguel Herrera no le preocupa salir del América… ¿o qué?

Según el director técnico, las altas esferas del equipo están contentas con él

Aunque el ‘piojo’ lo niegue, su chamba está en la tablita si es que el América no es campeón, sabe que a este equipo se le mide por campeonatos y ahora enfrentará a los Tigres, un proyecto deportivo paralelo con el que comparte una seria rivalidad, basta decir que entre ambos equipos han ganado 8 títulos en la década… nada mal.

OJO🚨

Si Miguel Herrera llega a ser eliminado, seria históricamente como el DT con mayor número de Fracasos en toda la Historia del Club. Si gana sería el DT con mayor éxito en el club. Liguilla de vida o muerte

Todos queremos la 14 #S13MPREÁGUILAS — AMÉRICA NATION (@americanation1) November 25, 2019

Una rivalidad fuerte que sí podría costarle la chamba al ‘piojo’ si es que sale eliminado a primeras de cambio en la liguilla… él lo sabe:

“Por supuesto pensaré que en el siguiente torneo. Si hago bien las cosas, y más si salimos campeones en este, la gente querrá renovar y si no, también; a lo mejor ya no quieren que siga, termino mi contrato y vendrá otra posibilidad. Me parece que como he trabajado, trabajo no me va a faltar”. Declaró Herrera en entrevista con ESPN.

Al ‘piojo’ no le gusta que desde los medios le quiten la chamba:

“Vengo de hablar con el dueño, está contento con lo que hemos hecho, siempre calificando, siempre arriba de 30 puntos, lo menos que hemos llegado es a Semis, título y de pronto lees en la prensa y dicen que él dijo y que todos ya nos vamos. Santiago Baños acaba de entrar y está haciendo una buena gestión y ya lo dan por corrido”.

Miguel Herrera es Histórico,sin lugar a dudas, pero de eso a decir que es "el mejor DT en la historia" NI AL CASO, es el DT con mas FRACASOS en toda la historia, eso si.

al menos estos 4 tienen mejores números. DATOS REALES,NO OPINIONES AMEMECAS PIOJISTAS Que tienen que decir? pic.twitter.com/K0BZZwRa3V — Javier Mizar (@JavierMizar24) November 22, 2019

Al ‘piojo’ le esperan dos partidos de alta tensión, de esos que no sabe manejar con tanta facilidad, en un estadio hostil como el Universitario… ya veremos si se puede controlar y no armar otro show como los que acostumbra.