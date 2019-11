10 cosas importantes que debes saber sobre el relleno del pavo para no enfermarte

¿Es seguro comprar pavos rellenos congelados?, ¿debe darse cocción previa al relleno?

La preparación y cocción del relleno del pavo es muy importante, ya que dicho relleno es un medio excelente para el crecimiento bacteriano.

1. No hay problema si coloca el relleno caliente

Para seguridad de alimentos usted no debería enfriar el relleno antes de ponerlo en la cavidad del ave. Este se debe mezclar justo antes de rellenar y cocinar el pavo.

2. El relleno debe ser húmedo, no seco

El relleno debe ser húmedo, no seco, ya que el calor destruye las bacterias en un ambiente húmedo. Los ingredientes secos y húmedos para el relleno se pueden preparar antes de tiempo y enfriarse. Sin embargo, no mezcle los ingredientes húmedos y secos, hágalo sólo justo antes de colocar la mezcla en la cavidad del ave. Si va a rellenar un pavo, pollo u otra ave entera, coloque el relleno sin comprimirlo, de 3 / 4 tazas de relleno por libra.

3. No refrigere el relleno sin cocinar

El relleno preparado se debe cocinar inmediatamente o congelar.

Si está congelado no lo descongele antes de cocinar. Cocine el relleno congelado hasta que alcance 165°F (73.9 ºC).

Si se usará el mismo día que se preparó, pero se usará en un periodo de máximo 2 horas, enfríelo en envases poco profundos y refrigérelo,

4. No rellene los pavos u otras aves si los va a freír sumergidos en aceite

Ya que las aves se fríen rápidamente, el centro del relleno no recibirá el calor necesario para destruir cualquier bacteria que esté presente.

5. Nunca coloque el relleno congelado u otros alimentos congelados en una olla de cocción lenta

Es seguro preparar relleno en una olla de cocción lenta si se siguen las siguientes recomendaciones:

El relleno necesita estar bien húmedo.

Llene la olla de cocción lenta libremente, a no más de 2/3 partes.

La tapa debe caber firmemente en la olla de cocción lenta.

Comience cocinando a temperatura alta por al menos 1 hora antes de ajustarlo a una temperatura baja.

Cocine hasta que el centro del relleno alcance los 165°F (73.9 ºC), al medir con un termómetro de alimentos.

Si estas recomendaciones no se han seguido, descarte el relleno.

6. Precocine carnes, aves, pescados o mariscos crudos

Al precocinar los ingredientes crudos antes de rellenar el alimento se reduce el riesgo de enfermedades transmitidas a través de alimentos, causadas por bacterias.

7. No comprar relleno premezclado crudo

Si el relleno premezclado no está cocido, entonces no es seguro y los consumidores no deben comprarlo

Si el relleno premezclado ha sido cocido y refrigerado, entonces el relleno es seguro para comprarlo. En el hogar, recaliéntelo a 165 ºF (73.9 ºC) antes de servirlo.

8. Carnes y aves sin cocinar, pre-rellenas

Pedazos

Estos productos son menos densos que un ave entera rellena por lo que los consumidores pueden sentirse confiados al comprarlos. Los consumidores solamente deben comprar productos con el fechado de “uso óptimo” (en ingles aparece como “best if used by”) y las instrucciones para la preparación para asegurar la inocuidad y calidad del alimento.

Enteras

Si el empaque muestra el sello de inspección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) o del Estado, éste ha sido procesado bajo condiciones controladas y por consiguiente, son inocuas para comprar. Almacénelo en el congelador, y siga las direcciones del empaque para un manejo y cocción adecuado.

9. No descongele un pavo congelado relleno comercialmente antes de cocinarlo

Si este producto se ha colocado en el refrigerador, y se ha descongelado completamente, descarte ambos el pavo y el relleno. Si hay cristales de hielo en el pavo y el relleno está todavía congelado, el pavo estará inocuo para cocinar. El relleno y el pavo deben alcanzar una temperatura interna mínima adecuada de 165°F (73.9 ºC) al ser medido con un termómetro de alimentos.

10. No deje un ave cocida y el relleno por más de 2 horas sin refrigerar

Si el alimento prepara o llevada al hogar CALIENTE, el alimento debe permanecer a 140°F (60 ºC) o más si se va a comer dentro de 2 horas. De lo contrario corte en pedazos y refrigere.

El USDA no recomienda refrigerar un pavo entero, cocido con relleno adentro.

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos