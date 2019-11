Jurgen Klopp se comió a ‘Chucky’ en elogios

El miércoles del Napoli empató en su visita al Liverpool, previo al partido el técnico de los ‘reds’ habló de Hirving Lozano e incluso bromeó sobre la posibilidad de que ‘Chucky’ jugara en el cuadro inglés.

Lozano jugó 71 minutos del partido en el que el Napoli y el Liverpool igualaron a un gol. A pesar de las buenas críticas que el mexicano ha tenido, como la del propio Klopp, los aficionados del conjunto italiano no terminan por ser convencidos.

Al final del partido, Lozano señaló que sigue acoplándose al estilo de juego del Napoli

“A veces en algunas jugadas no me entienden, es normal, nos vamos acoplando el equipo y yo, pero vamos por buen camino. Los últimos partidos que hemos jugado me he sentido mejor y me he visto mejor, así que hay que seguir trabajando” ‘Chucky’ Lozano