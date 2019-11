Tatiana sonríe feliz en Disneyland

La famosa cantante para niños ha recuperado la sonrisa después de su parálisis facial

Tatiana compartió hace algunas semanas que había sufrido una parálisis facial, pero todo parece indicar que ya se encuentra mejor. Ya que hace unas horas publicó varias imágenes disfrutando de las maravillas de Disneyland.

“”No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse.” Walt Disney.

Mágico día en @waltdisneyworld”, escribió junto a la imagen.

Claro que una imagen en el espacio dedicado a México no podía faltar, y junto ella poso el famoso Pato Donald.

A través de un vídeo en Instagram la cantante para niños compartió con sus fans el susto que vivió cuando de la nada sufrió una parálisis facial al bajarse de un avión en California. “Fue un susto horrible, no sabes. Cuando bajé de ese avión de dos vuelos muy fríos que hasta pedí una cobija y yo por favor auxilio. Bajo al calor de California y me empiezo a sentir el ojo pegado, la boca, ¡ay no, horrible! Y se empieza a sentir cómo se estira la cara y mi doctor me dijo ¡ve inmediatamente al hospital!”, explicó en su momento.

Parece que todo ha pasado a ser sólo un mal susto.