Autocrítica: Edson Álvarez reveló en qué debe mejorar para brillar en el Ajax

El mexicano tiene seis partidos sin entrar al cuadro titular

Con el juego de esta semana en Champions League ante el Lille, Edson Álvarez acumuló seis partidos sin entrar al cuadro titular. Pese a que jugó medio tiempo, el mexicano sabe que no está al 100% y él mismo confesó que ya lo ha platicado con su director técnico.

#ChampionsLeague Ajax se consolidó como líder del grupo H de la Liga de Campeones con su triunfo sobre el Lille de Francia 2-0, con tantos de Hakim Ziyech y Quincy Promes. El mexicano Edson Álvarez jugó la segunda parte con el equipo de Amsterdam.#AJAX. #LILLE 📸INTERNET pic.twitter.com/8ugUhZO835 — De Volea (@DeVoleaOficial) November 28, 2019

De acuerdo con información del diario De Telegraaf, el ex futbolista de América reconoció que debe elevar su nivel para ser considerado para arrancar de inicio en los duelos del Ajax, pero está consciente de que todo es un proceso y, lejos de inquietarse y dejarse llevar por la ansiedad, está tomándolo como un reto para dar los pasos necesarios uno por uno.

“Sabía que iba a un gran club, pero con tan buenos jugadores que hay en el equipo y que te apoyan no es difícil ser paciente. Mi nivel aún necesita subir, pero va bien. A menudo hablo con el entrenador sobre mis puntos para mejorar”, comentó.

“Mi nivel aún necesita subir, pero va bien. Seguido hablo con el entrenador con respecto a mis puntos a mejorar”. Edsón Alvarez sobre su reciente desempeño en el Ajax. 🦅⚽ pic.twitter.com/YJgM2L3B3E — Los Más Grandes🎙 (@LosMasGrandesMX) November 29, 2019

El mexicano mencionó que uno de esos puntos es en los que está trabajando es en adaptarse a la velocidad de juego, que es mayor a la que se maneja en México

“En México puedes encontrar soluciones con el balón en el pie, pero aquí tienes que hacerlo en una fracción de segundo. No olviden que solo he vivido aquí durante tres meses, todavía soy joven y que he venido a un mundo completamente diferente en términos de vida y futbol”, agregó.

Finalmente, el defensor mencionó que no le preocupan las críticas de quienes lo han cuestionado por ‘comer banca’, porque considera que aún es pronto para sentirse juzgado y que también ha tenido momentos brillantes.

“Después de mis goles contra APOEL y Lille en la Champions League fui la superestrella. (Los medios de comunicación) no entienden que necesito tiempo, piensan que siempre debería estar en la titularidad. Pero esto no me molesta y sigo mi propio curso, porque sé que es el correcto”, sentenció.